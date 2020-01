Il Caffè di Raiuno: la puntata del 1 febbraio

Sabato 1 febbraio 2020, su Rai1, tornano Lisa Marzoli e Andrea Velardi con Il caffè di Raiuno. Appuntamento alle ore 6 sulla rete ammiraglia della tv di stato.

Anticipazioni della puntata de Il Caffè di Raiuno

Si parlerà della e della leggenda dell’ordine dei templari, poi di Napoli e dei suoi Artisti. Ci si interrogherà sulla nostra reputazione digitale e, inoltre, si parlerà della fiction L’Amica Geniale”, del Maestro Sergio Leone di Clint Eastwood.

Insomma, una puntata da non perdere per il programma che si è aggiudicato il Lifestyle Award 2020 per la sezione tv.