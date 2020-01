Huawei presenta il nuovo smartphone Y6s

Huawei presenta HUAWEI Y6s, il nuovo smartphone che coniuga avanzate prestazioni tecnologiche, un design elegante e un prezzo competitivo.

Dotato di ampio display da 6.09’’ e una fotocamera posteriore da 13MP, HUAWEI Y6s offre agli utenti tutti gli strumenti necessari per scattare foto di qualità, perfette da condividere in pochi istanti sui propri social network.

Il device dispone di EMUI 9.0 basata su Android 9, con il pieno supporto di tutti i Google Mobile Services.

La fotocamera del HUAWEI Y6s

HUAWEI Y6s è dotato di una fotocamera posteriore con obiettivo da 13MP e apertura focale f/1,8 con LED flash, perfetta per catturare immagini estremamente nitide e video di altissima qualità, anche in situazioni di scarsa luminosità.

Inoltre, grazie alla tecnologia Scene Recognition garantita dall’Intelligenza Artificiale di Huawei, lo smartphone è in grado di identificare oltre 22 differenti categorie di oggetti, e oltre 150 scenari, regolando automaticamente colore e luminosità della foto in base alla situazione per scatti unici e inquadrature sempre perfette.

HUAWEI Y6s è inoltre dotato di una fotocamera frontale da 8MP (f/2.0), per selfie ad alta risoluzione.

Le prestazioni: memoria interna, RAM e batteria

HUAWEI Y6s dispone del processore octa-core MediaTek MT6765 che garantisce un’esperienza d’uso intelligente ed efficiente. Per offrire agli utenti ampio spazio per l’archiviazione di immagini, video, giochi e documenti, lo smartphone è inoltre dotato di una RAM da 3GB e 32GB di memoria interna. L’ampia batteria da 3.020 mAh supporta l’utente nell’utilizzo intensivo quotidiano del suo smartphone.

EMUI 9.1, basata interamente su Android 9 e completa di Google Mobile Services, personalizza l’interfaccia grafica del nuovo HUAWEI Y6s e garantisce la massima velocità del sistema durante l’apertura delle proprie applicazioni preferite e nel caricamento dei contenuti multimediali.

Il display del HUAWEI Y6s

HUAWEI Y6s è dotato del display HUAWEI Dewdrop Notch da 6.09″. Grazie alle sue dimensioni discrete, il notch si inserisce perfettamente nelle linee simmetriche dello schermo, ospitando in maniera elegante e funzionale la fotocamera frontale, senza risultare invadente durante l’utilizzo. Gli utenti potranno così godere di un’esperienza visiva coinvolgente e di alta qualità, perfetta per guardare film e video o per giocare ai videogiochi, anche in movimento.

Il jack audio da 3.5 mm supporta un’ampia gamma di auricolari, per un’esperienza sonora coinvolgente.

HUAWEI Y6s: Prezzo e disponibilità in Italia

HUAWEI Y6s sarà disponibile nei migliori negozi di elettronica di consumo e presso il Huawei Experience Store di Milano a partire dalla seconda settimana di gennaio in due differenti colorazioni: Starry Black e Orchid Blue, al prezzo consigliato di: 149,90€.