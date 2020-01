Google Pixel 4a, le specifiche tecniche in anteprima

Nonostante non sia passato ancora un anno dal lancio degli smartphone medio-gamma Google Pixel 3a e Pixel 3a XL, la casa di Mountain View è pronta a tornare alla carica facendo trapelare le prime caratteristiche tecniche di Pixel 4a e Pixel 4a XL, in arrivo a Maggio 2020 in anteprima internazionale.

Google pixel 4a, le indiscrezioni

Puntare sui dispositivi di fascia media si è rivelato una scommessa vincente per Google, che come ricorderemo si era limitata a fornire esclusivamente top di gamma per le prime due generazioni di device Pixel.

I primi rumor, per quanto ovviamente da confermare, ci suggeriscono che Pixel 4a sarà leggermente più grande (5,7 o 5,8 pollici di diagonale schermo rispetto all’attuale, da 5,6 pollici) e che avrà cornici più sottili, per quanto non ‘ridotte all’estremo’ come il trend attuale vorrebbe.

Alcuni render che stanno facendo in queste ore il giro del Web suggeriscono inoltre soluzioni abbastanza innovative per quanto riguarda il comparto fotografico di Google Pixel 4a.

Si nota infatti la presenza di un “bump” (il caratteristico riquadro in cui sono alloggiati i sensori fotocamera negli smartphone più recenti) sul lato posteriore, che si accompagna ad un obiettivo fotocamera, flash LED e sensore 3D ToF.

Concentrandoci invece sulle specifiche tecniche essenziali, trattandosi di un medio-gamma sarà quasi certo che Google Pixel 4a installerà un processore serie Snapdragon 700 (presumibilmente 730 o 765), assieme a 4 GB RAM / 64 GB di storage disponibile.

Manca un’eventuale conferma sulla presenza della connettività 5G, anche se allo stato attuale dei lavori in casa Google non c’è da sperarci troppo, dal momento che si tratta di una funzionalità assente anche sui top di gamma.

Per il resto, ci aspettiamo una presentazione ufficiale dei due nuovi Pixel entro i primi giorni di Maggio, mese in cui tradizionalmente si tiene la conferenza Google I/O, dedicata a tutte le novità a livello hardware e software in serbo per fine 2020: ci sarà anche il nuovo OS Android?