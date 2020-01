Galaxy Z: come sarà il nuovo smartphone pieghevole Samsung

Così come riportato da Letsgodigital, una nuova foto è apparsa su Internet con la scritta “Galaxy Z”, senza alcuna aggiunta. Immediatamente sotto viene mostrato un telefono pieghevole che si piega a forma di “Z”. In altre parole, il dispositivo ha due linee di piegatura che possono essere piegate a zigzag. Si dice che la foto sia stata scattata nel giardino di un ambiente di test da Samsung.

L’immagine ha suscitato grande scalpore nel giornalismo online: Samsung intende rilasciare diversi modelli di telefoni pieghevoli quest’anno?

Infine, sono già trapelate una serie di foto dell’atteso Galaxy Z Flip, questo dispositivo avrà un design del telefono pieghevole e non avrà quindi due linee di piegatura, ma questa impressione dà la foto mostrata.

Soprattutto all’interno della Z, dove il display emette luce nella stanza. È quindi chiaramente un modello diverso da quello che abbiamo visto finora dal marchio Samsung.

Il concorrente Huawei ha chiarito qualche tempo fa che il Mate Xs arriverà nel marzo 2020, e sarà una variante rinnovata del telefono pieghevole Huawei Mate X esistente. Nella seconda metà dell’anno, il produttore cinese introdurrà un altro smartphone pieghevole, ma non si sa ancora quale tipo di modello sarà.

Quindi sorge la domanda: Samsung rilascerà anche un modello pieghevole extra quest’anno? E se sì, che tipo di dispositivo sarà?

Samsung Galaxy serie Z

Dal nome Galaxy Z si può capire che il produttore coreano probabilmente vuole ospitare i suoi nuovi dispositivi mobili pieghevoli all’interno della serie Z. Il marketing, naturalmente, è una mossa intelligente, dopo tutto, il lancio di Galaxy Fold non è andato liscio. Lanciando una nuova strategia per i nomi, il passato rimane il passato e può essere intrapreso un nuovo percorso.

Ma perché la lettera Z, Samsung ha anche un telefono pieghevole in sviluppo che si svolge a forma di Z? Il Galaxy Z a volte diventerà il modello di punta? Nell’agosto 2019, LetsGoDigital ha già riferito di un brevetto Samsung per un telefono Galaxy con design Z-Fold . All’epoca avevamo inventato questo nome, in base al fattore di forma.

Il dispositivo aveva una doppia linea (doppia), che può essere piegata a forma di Z – simile alla foto che è apparsa su Internet ieri. Poiché lo smartphone può essere piegato in due, hai a disposizione un tablet di grandi dimensioni, ideale per il multitasking. I rendering 3D mostrati in questa pubblicazione si basano su questo modello consapevole.

Tuttavia sembra improbabile che Samsung introduca effettivamente questo dispositivo a breve termine. Il tempo semplicemente non sembra essere maturo per questo. L’applicazione di uno schermo flessibile e resistente sembra essere una grande sfida, il Galaxy Fold lo ha dimostrato. Non solo il Fold ha dovuto affrontare i problemi, perché gli smartphone pieghevoli Huawei Mate X e Motorola RAZR non hanno raggiunto la data di rilascio originale.

Per lanciare uno smartphone pieghevole con due linee pieghevoli ora, potrebbe essere un po’ chiedere troppo. Non abbiamo nemmeno sentito nulla del doppio smartphone pieghevole di Xiaomi , di cui è stato mostrato un prototipo all’inizio dello scorso anno.

Inoltre, è in linea con le aspettative che il Galaxy Z visualizzato sarà un modello più costoso del Fold. Di conseguenza, ci sarà anche una minore domanda per il prodotto. Probabilmente sarà diverso tra uno o due anni, quando il prezzo di costo sarà significativamente più basso, quindi i telefoni pieghevoli avranno un prezzo paragonabile a un normale smartphone di fascia alta.

È ovviamente possibile che Samsung abbia ora sviluppato un prototipo di uno smartphone così doppio. Forse verrà mostrato a un pubblico limitato anche durante MWC 2020.

Nuovo presidente per la divisione mobile di Samsung

E cos’altro possiamo aspettarci? Perché ovviamente non si avvia una nuova serie di telefoni per un modello. Inoltre, Samsung Korea ha annunciato oggi, tramite un comunicato stampa , di aver nominato un nuovo presidente per il settore delle comunicazioni mobili presso Samsung Electronics. Dal 2015 DJ Koh (completamente DongJin Koh) è presidente della divisione mobile Samsung.

DJ Koh è stato quello che è apparso inevitabilmente sul palco quando è stato introdotto un nuovo smartphone Galaxy di fascia alta. Questo compito è ora assunto dalla Roh Tae-luna di 52 anni. DJ Ko si concentrerà a sua volta sulla creazione di maggiori sinergie tra le varie divisioni.

Roh Tae-moon è stato impegnato negli ultimi anni con lo sviluppo della serie di smartphone Galaxy. È stato nominato vicepresidente alla fine del 2018, da allora ha lavorato direttamente con DJ Koh. Il suo spirito giovane ha lo scopo di dare nuova vita all’organizzazione, con l’introduzione di modelli di telefono entusiasmanti e stimolanti con funzioni innovative e innovative. Il prossimo mese probabilmente conosceremo le sue capacità di presentazione, perché ci sono buone probabilità che Roh Tae-Moon appaia sul palco per presentare il Galaxy Z Flip e la serie Samsung Galaxy S20.

Il quartier generale di Samsung è ben consapevole che la concorrenza cinese sta aumentando rapidamente. Laddove i produttori cinesi di smartphone si sono inizialmente concentrati principalmente sul mercato locale, molti marchi cinesi hanno ora effettuato la transizione verso altri continenti, tra cui l’Europa. Con l’arrivo di schermi flessibili, Samsung, in quanto produttore di display, è ovviamente un po ‘più avanti nel segno. È pertanto logico che il produttore coreano continui a innovare proprio su questo punto.

Samsung Galaxy Z Fold e Galaxy Z Note

È possibile che il successore del Galaxy Fold sarà introdotto nella seconda metà del 2020 con il nome Galaxy Z Fold. È ovvio che questo smartphone si basa sul modello esistente in termini di design. Ad esempio, nell’agosto 2019 LetsGoDigital ha già segnalato su un Samsung Galaxy Fold 2 con una tacca più piccola, questo dispositivo potrebbe essere un successore logico. Tanto più che questo telefono pieghevole aveva anche un design quasi identico.

È possibile che Samsung abbia anche intenzione di rilasciare un Galaxy Z Note. In ottobre il produttore coreano ha ottenuto un brevetto per un telefono pieghevole con penna stilo . La S Pen potrebbe anche essere utilizzata sulla linea di piegatura. Samsung ha avuto successo per molti anni con la serie Note esistente e ci sono anche vari tablet Samsung disponibili con una penna stilo. Sarebbe quindi una decisione molto logica da parte di Samsung aggiungere anche la S Pen alla sua nuova gamma Galaxy Z per smartphone pieghevoli.

Naturalmente uno schermo flessibile non può essere utilizzato solo per uno smartphone pieghevole. Questo tipo di display può anche essere utilizzato, ad esempio, con smartphone avvolgenti, come Xiaomi Mi Mix Alpha . Negli ultimi anni, Samsung ha catturato vari design per telefoni con uno schermo continuo sul retro. Personalmente, vedo un po ‘meno futuro in questo tipo di design, in particolare perché questi tipi di modelli sono piuttosto vulnerabili e, infine, dovresti sempre lasciare il dispositivo sullo schermo. Ma non sai mai dove ci porterà il futuro. Ad esempio, è stato recentemente discusso un display con nano diamanti, che renderebbe lo schermo estremamente resistente ai graffi.

Per il momento resta da vedere quali nuovi modelli Samsung rilasceranno nel 2020. In ogni caso, il produttore coreano sembra essere il primo al mondo a includere due tipi completamente diversi di smartphone pieghevoli nel suo programma di vendita. Un gruppo target completamente diverso viene indirizzato con il Flip Z che con il Fold. Inoltre, il nuovo telefono pieghevole sembra essere significativamente più economico del primo modello, alcuni credono addirittura che questo telefono pieghevole abbia un prezzo inferiore a $ 1000 USD.