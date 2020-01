Galaxy Fold 2 sarà il nuovo telefono pieghevole di Samsung

Samsung si appresta a scrivere un nuovo capitolo di smartphone pieghevoli con il Galaxy Fold 2. Seppur il nome non sia ancora noto, è stato distribuito nei mesi scorsi un teaser che mostra un dispositivo rinnovato rispetto alla prima generazione.

Il debutto della prima generazione è avvenuto soltanto pochi mesi fa in Italia. Il colosso coreano, tuttavia, si è già mosso per la versione successiva e le prime indiscrezioni giungono da Letsgodigital.

Il telefono pieghevole Samsung ha un nuovo design

Samsung ha visto l’opportunità di fornire allo schermo flessibile una fotocamera a perforazione, così come è stato utilizzato anche nel Galaxy Note 10 e nell’atteso smartphone Galaxy S20 / S11 .

Il mese scorso sono trapelate anche le prime immagini in diretta del nuovo dispositivo pieghevole, dandoci una buona prima impressione di Fold 2. La designer olandese 3D Jermaine Smit, alias Concept Creator , ha creato un modello concettuale in esclusiva per la piattaforma LetsGoDigital . Galaxy Fold 2 viene presentato nel video di animazione qui sotto.

Il mese scorso LetsGoDigital ha già svelato che Samsung Electronics ha registrato il nome Ultra Thin Glass (UTG), molto probabilmente pensato per il Galaxy Fold 2. Ultra Thin Glass ha uno spessore inferiore a 100 micrometri (µm), forse anche 30 µm – per confronto, che ha lo stesso spessore di un capello umano.

Il display flessibile in vetro ultra sottile è significativamente più resistente ai graffi

I display UTG hanno un aspetto migliore e sono anche significativamente più resistenti ai graffi.

La prima generazione di telefoni pieghevoli Samsung utilizzava ancora la plastica in poliammide, il che significa che lo schermo si graffia notevolmente più velocemente, come è stato dimostrato da numerose recensioni di esperti.

Tuttavia, c’è anche un aspetto negativo, perché il vetro ultra sottile è più difficile da produrre ed è anche più costoso.

Ci sono state voci da un po’ di tempo ormai che il nuovo smartphone pieghevole Samsung avrà uno schermo AMOLED dinamico pieghevole da 6,7 ​​pollici.

Se questo si rivelasse vero, il telefono Samsung sarà significativamente più grande del Motorola RAZR, che ha un display da 6,2 pollici.

Inoltre, una piccola schermata di notifica verrà posizionata nella parte anteriore, ma serve solo per visualizzare l’ora, la data e un indicatore della batteria.

Fotocamera e batteria

Immediatamente accanto alla schermata di notifica è una doppia fotocamera e un flash.

Non sono ancora note informazioni sulla risoluzione del sistema di telecamere. Alcuni credono che sia una fotocamera da 108 megapixel e una fotocamera con zoom ottico 5x, proprio come previsto dal Galaxy S11.

Tuttavia, questo non è affatto certo. Infine, l’aspettativa è che il Samsung Galaxy Fold 2 sarà significativamente più economico del suo predecessore.

Samsung fornirà anche al suo nuovo telefono pieghevole una nuova cerniera.

Questo si chiama cerniera a scomparsa, come riportato da LetsGoDigital il mese scorso.

In altre parole, una cerniera che non si vede quando si apre il telefono.

È possibile che questa nuova cerniera assicuri anche che polvere e sporcizia abbiano meno probabilità di incastrarsi tra l’alloggiamento. Con la piega rivista, sono stati posizionati cappucci di protezione extra attorno alla cerniera per ridurre al minimo queste influenze esterne.

Si prevede che Fold2 verrà eseguito sul sistema operativo Android 10 in combinazione con l’interfaccia One UI 2 di Samsung. Con l’attuale Fold, è possibile eseguire tre applicazioni in schermo diviso, ma questo dispositivo ha uno schermo sempre più grande. Il nuovo modello offrirà probabilmente la possibilità di utilizzare un massimo di due applicazioni una sopra l’altra.

Per quanto riguarda la capacità della batteria, con l’attuale modello sono state scelte due batterie da 2.135 mAh e 2.245 mAh – buone per una capacità totale di 4.380 mAh.

Il nuovo dispositivo pieghevole probabilmente avrà anche due batterie, sebbene la capacità totale della batteria sia probabilmente inferiore.

Si parla di una batteria da 900 mAh per il piccolo display frontale. Tuttavia, non è ancora chiaro quale sarà la capacità della seconda batteria più grande.

Con ogni probabilità Fold2 supporterà la ricarica rapida con una capacità di carico di 45 W.