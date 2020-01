Folla di vip per l’inaugurazione di Germanycar Audi Service

Più di trecento ospiti e una parata di vip per l’inaugurazione di Germanycar Audi Service.

L’evento, in partnership con Audi, è stato un successo: Mario Di Pillo, con i figli Fabiana e Fabio, ha offerto una serata difficile da dimenticare.

Catering raffinato, con finger food e open bar, doppio intrattenimento musicale con esibizione dal vivo di Dalya e selezione del dj Dario Guida, esibizione delle performer del Glamour ballet, giochi di luce due aree, apprezzatissime, per i photoboot.

Le star presenti all’evento di Germanycar Audi Service

A dare il via alla serata è stata Manuela Arcuri, ospite d’onore.

Alla presenza di Federico Ferraro, direttore dei servizi post vendita Audi, ha ricordato l’impegno della famiglia Di Pillo che con Germanycar dà vita ad un ulteriore punto di assistenza Audi Service nella Capitale e si affianca alla già avviata attività di Eurservice, che dal 2010 garantisce qualità e assistenza alla clientela Audi.

Tra i personaggi presenti la più bersagliata dai flash è stata Alessia Macari, vincitrice della prima edizione del Grande fratello Vip e concorrente a Tale e quale show, bellissima in un abito tempestato di paillettes.

Le donne hanno circondato Amaurys Perez, campione di pallanuoto e di reality: da Ballando con le stelle all’Isola dei famosi, passando per Pechino Express.

Prima uscita pubblica per Manila Nazzaro in compagnia del nuovo fidanzato: l’ex Miss Italia è arrivata mano nella mano con Lorenzo Amoruso, ex difensore di Bari, Fiorentina e Glasgow Rangers.

Tante le attrici in pista, da Roberta Garzia a Manuela Morabito, da Barbara Foria a Giulia Todaro, in compagnia del fidanzato Amedeo Andreozzi.

Presenti anche i primi due classificati ad Amici Celebrities, che ha aperto la stagione televisiva.

Presente la vincitrice Pamela Camassa e Massimiliano Varrese, secondo classificato, che ha passato buona parte della serata a ridere delle battute del comico Dario Bandiera.

Più defilati il chirurgo estetico Riccardo Iannuzzi e l’attore Vincenzo Peluso. Insieme alla moglie Cristina è arrivato Pier Angelo Perazzi, conduttore televisivo in partenza per Los Angeles dove l’attende un nuovo progetto.

Innamorati come il primo giorno Iago Garcia e la fidanzata Eleonora Puglia.