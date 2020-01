FINALMENTE LIBERO: arrivare al successo in soli 3 giorni

Per andare sul mercato e vincere bastano solo 3 giorni: un weekend per diventare finalmente libero. Roberto Cerè, considerato uno dei più influenti ‘life coach’ a livello internazionale, accoglierà dal 6 all’8 marzo nel prestigioso Palace Hotel San Marino di Serravalle un selezionato gruppo di imprenditori, commercianti e liberi professionisti per aiutarli ad uscire dal buio, dall’anonimato e dalla paura.

Il corso, dal titolo FINALMENTE LIBERO, è una solida base per tutte le persone pronte a mettersi in gioco con l’obiettivo di riprendere in mano le redini del proprio destino, di dare nuovo slancio alle proprie attività, per aprirne di nuove o addirittura per ripartire da zero.

FINALMENTE LIBERO è rivolto a chi ritiene di avere un prodotto valido che non riesce a trovare spazio sul mercato o ai professionisti capaci che, per una ragione o per l’altra, non stanno ottenendo i risultati che vorrebbero e meriterebbero.

“Anni fa ho vissuto sulla mia pelle la confusione e la paura di non farcela, di non essere all’altezza… e poi in tre giorni è cambiato tutto” dichiara Roberto Cerè, che aggiunge: “Per andare sul mercato e vincere ti bastano solo 3 giorni: un giorno per individuare il tuo pubblico naturale, un altro per riconoscere i fattori critici di scelta e l’ultimo per definire un messaggio di vendita che sia comprensibile e digeribile. Se anche tu vuoi veramente migliorare la tua vita è questo è il tuo momento“.