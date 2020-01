Eleonora Pedron: “Sono innamorata, Fabio mi ha fatto tornare il sorriso”

“L’ho conosciuto in viaggio, eravamo nella stessa carrozza: bisogna saper prendere i treni quando passano”.

Così Eleonora Pedron parla per la prima volta a Verissimo della sua relazione con l’attore Fabio Troiano: “Ci siamo conosciuti su un treno, anche se ci siamo detti le prime parole solo quando siamo arrivati a destinazione. Mi piace parlarne, ma lo faccio sempre con delicatezza e discrezione perché cerco di proteggere le persone che amo, anche un po’ per scaramanzia. Fabio mi ha fatto tornare il sorriso, ci stiamo ancora conoscendo, ma stiamo bene insieme. Posso dire di essere innamorata”.

A Silvia Toffanin confessa di desiderare il matrimonio, anche se per il momento non è previsto: “È sempre stato uno dei miei sogni però non voglio fare programmi. Se dovesse arrivare bene, altrimenti sarò felice lo stesso”.

Mamma di due bambini Eleonora racconta, inoltre, del suo rapporto con il padre dei suoi figli (Max Biaggi, ndr): “Gli vorrò sempre un gran bene, è il papà dei miei figli. Abbiamo vissuto insieme dodici anni”.