Domenica Live, la puntata del 12 gennaio

Nuovo appuntamento con “Domenica Live”. Il contenitore condotto da Barbara d’Urso torna dopo la pausa festiva domenica 12 gennaio dalle ore 17.20, su Canale 5.

Ospiti e anticipazioni della puntata di Domenica Live

Ospiti, esclusive e grandi interviste sono gli ingredienti anche di questa puntata.

La padrona di casa della domenica di Canale 5 accoglierà in studio Nina Moric che, per la prima volta in televisione, parlerà della strana scomparsa dell’ex fidanzato Luigi Mario Favoloso, sparito nel nulla dal 29 dicembre scorso dopo una violenta lite con lei. Da allora non si hanno più sue notizie.

Ai microfoni di Barbara d’Urso, Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, parlerà della perdita di nonna Jolanda.

E ancora, esclusive su “Grande Fratello Vip” e il nuovo spazio “Cambio Look Choc!” in cui un vip verrà trasformato radicalmente da Giovanni Ciacci. Nella puntata di domani, Enrica Bonaccorti avrà un look ispirato a Elettra Lamborghini.