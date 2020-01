Domenica In: la puntata del 26 gennaio

Ventesima puntata di Domenica In, in onda domenica 26 gennaio alle 14.00 su Rai1 in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier.

Ospiti della puntata di Domenica In del 26 gennaio

La trasmissione si aprirà con un’ampia intervista a Donatella Rettore, cantante e attrice, che quest’anno celebra i suoi 45 anni di carriera ed ha venduto milioni di dischi in tutta Europa.

Gli attori Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea interverranno in studio per presentare il film “Figli” di Mattia Torre, giovane regista e sceneggiatore, prematuramente scomparso nel luglio scorso a seguito di una grave malattia.

L’attore Massimo Boldi si racconterà a tutto tondo tra vita privata e carriera, per poi parlare del felice momento che sta vivendo insieme alla compagna Irene Fornaciari.

Il duo Benji & Fede, amatissimi dalle nuove generazioni, interverranno in studio per presentare il loro ultimo singolo “Magnifico difetto”.

Per lo spazio dedicato a Sanremo 2020, ci sarà un talk con i cantanti Rosanna Fratello, Riccardo Fogli, Donatella Rettore e i giornalisti Alberto Matano, Pierluigi Diaco, Pino Strabioli e Paolo Giordano.

La puntata si concluderà con uno spazio dedicato al Giorno della Memoria, che ricorre il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto. In studio alcune storie e testimonianze di sopravvissuti al rastrellamento del Ghetto di Roma del 16 ottobre 1943.