Domenica in: la puntata del 12 gennaio

18° puntata di Domenica In, in onda domenica 12 gennaio in diretta dalle 14 su Rai1 dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier.

Gli ospiti di Domenica In del 12 gennaio

La trasmissione si aprirà con un’ampia intervista ad Eleonora Daniele, che da pochi giorni ha annunciato di essere in dolce attesa.

Isa Barzizza, figlia del grande compositore e direttore d’orchestra Pippo Barzizza, racconterà la sua vita e la sua carriera di attrice e soubrette di successo al fianco di grandi artisti come Totò, Erminio Macario e la coppia Garinei e Giovannini.

Stefania Craxi interverrà in studio per presentare il romanzo inedito “Parigi – Hammamet”, appena pubblicato a cura della ‘Fondazione Bettino Craxi’ e scritto da suo padre Bettino Craxi negli ultimi anni di vita, durante il suo esilio in Tunisia.

Nel corso della puntata ci sarà un ampio spazio dedicato al prossimo Festival di Sanremo con un talk, nel quale saranno protagonisti i giornalisti Roberto D’agostino, Dario Salvatori, Marino Bartoletti, Marco Molendini.

Infine due cantanti che hanno partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo: Roby Facchinetti, che canterà un medley dei suoi grandi successi e Mietta, che si esibirà cantando il suo ultimo singolo “Cloro”.