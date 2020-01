Diodato al Festival di Sanremo 2020

DIODATO parteciperà al 70° Festival della Canzone Italiana, in gara nella categoria Big, con “FAI RUMORE”, brano contenuto nel nuovo album di inediti “CHE VITA MERAVIGLIOSA”, in uscita il 14 febbraio 2020 per Carosello Records.

“CHE VITA MERAVIGLIOSA” è il terzo album di inediti di DIODATO, anticipato dal nuovo singolo omonimo, il cui video è online a questo link, che il cantautore ha scritto per “La Dea Fortuna”, il film campione di incassi di Ferzan Ozpetek.

Il nuovo album, prodotto da Tommaso Colliva, arriva a distanza di tre anni dall’uscita di “Cosa siamo diventati” (Carosello Records, 2017) e dopo le partecipazioni al Festival di Sanremo in gara con Roy Paci nel 2018 e in qualità di ospite di Ghemon nel 2019.

Nel 2020 Diodato sarà live per la prima volta all’Alcatraz di Milano (22 aprile 2020) e all’Atlantico di Roma (29 aprile 2020).