Debutta il Primafestival su Rai1

Anche quest’anno torna PrimaFestival: 6 minuti di notiziario flash sui temi caldi che animeranno la 70° edizione del Festival di Sanremo.

Tutti i giorni, da lunedì 27 gennaio, subito dopo il Tg1 delle ore 20, il PrimaFestival andrà in onda rigorosamente in diretta dal Glass Box davanti al Teatro Ariston.

Per la conduzione, quest’anno è stato scelto un trio: la DJ e conduttrice Ema Stokholma, affiancata da una delle coppie televisive più brillanti e apprezzate: Gigi e Ross che, durante le prove, andranno a curiosare dietro il palco dell’Ariston per raccontare il clima sanremese con interviste a caldo, notizie curiose e gossip esclusivi sui cantanti in gara.

Non mancherà il consueto appuntamento con l’analisi dei contenuti che animano i social e dei trend topic più curiosi che circolano in rete. Il tutto per far vivere appieno il più grande evento televisivo musicale dell’anno.