Dating Sunday, il miglior giorno dell’anno per app di appuntamenti

Dating Sunday, è il miglior giorno dell’anno per app di appuntamenti.

Se sei single e sei pronto a socializzare, non c’è momento migliore per farlo in questa domenica 5 gennaio.

La prima domenica dell’anno è storicamente il giorno più trafficato per le app di appuntamenti.

Ciò significa che più utenti utilizzano maggiormente queste app di incontri e/o appuntamenti rispetto a qualsiasi altro giorno dell’anno.

Julie Spira, esperta di appuntamenti informatici e autrice di “The Perils of Cyber-Dating”, ha dichiarato a USA Today che la Dating Sunday è probabilmente così popolare perché arriva in un momento in cui le persone in genere si sentono sole.

Nel 2017, ad esempio, sull’app di appuntamenti Tinder ci sono state oltre 44 milioni di “matches”.

Nel 2019, Coffee Meets Bagel, un’app di appuntamenti che adotta un approccio di “datazione lenta”, offrendo agli utenti un numero limitato di match al giorno, ha anche segnalato che è la più trafficata dell’anno.

Le app di appuntamenti per il Dating Sunday

Sono ormai tante le app disponibili per l’approccio online. Tra le più popolari i social network come Facebook e Instagram, utilizzati per cercare il primo approccio. In Italia, poi, la già citata Tinder.