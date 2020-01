Controller Nintendo Switch Joy-Con con stilo touch

All’inizio di questo mese, Nintendo ha presentato una penna dello stilo per la console di gioco Nintendo switch . Lo stilo funziona con il touchscreen del sistema Switch e può essere utilizzato per vari giochi. È una penna touch dall’aspetto piuttosto semplice che sarà in vendita dal 30 gennaio 2020. Il primo stilo ufficiale Nintendo Switch è disponibile per un prezzo notevolmente basso di soli € 8.

Tuttavia, sembra che Nintendo abbia idee più creative per una penna stilo. Così come riportato da Letsgodigital, il produttore di giochi giapponese ha infatti depositato un brevetto per uno stilo che puoi collegare a un controller Joy-Con, rendendo disponibili funzioni extra.

Penna stilo Nintendo per la console Switch

Il 4 giugno 2019, Nintendo Co. Ltd. ha depositato un brevetto per un “allegato touch pen, sistema di controllo e sistema di gioco” presso l’USPTO (United States Patent and Trademark Office). La documentazione è stata pubblicata il 16 gennaio 2020.

Rispetto allo stilo che Nintendo ha recentemente rilasciato, la penna brevettata è notevolmente più corta. La touch pen ha la stessa lunghezza di un Joy-Con e può essere collegata al controller tramite un movimento a scorrimento – simile alla cinghia Joy-Con, ma con funzionalità touch pen. In questo modo il controller è immediatamente un po ‘più ampio, quindi sarà meglio nella mano di molti.

Sullo stilo sono presenti due pulsanti che fungono da secondo pulsante L + R. Questi due pulsanti (SL + SR) sono disponibili anche sul controller Joy-Con stesso, ma se lo stilo è collegato al Joy-Con, semplicemente non possono più essere utilizzati. Applicando i due pulsanti sullo stilo, rimane la stessa funzionalità.

I pulsanti in questione sono facilmente accessibili con le dita, inoltre Nintendo ha leggermente ingrandito i pulsanti, in modo da poterli usare bene anche se si utilizza il controller in tutta la larghezza e si opera con le dita dell’indice, come una specie di pulsante a spalla. Un pratico coro è attaccato alla penna, che puoi indossare intorno al polso.

Una volta che il pin è collegato al controller Joy-Con, è supportata anche la funzione di vibrazione del controller. Ad esempio, senti una vibrazione quando giochi a un puzzle game in cui dai la risposta sbagliata. Si verifica anche una vibrazione, ad esempio, quando si tocca un oggetto virtuale.

La penna è anche in grado di disegnare spessori di linea diversi. Una linea sottile viene disegnata disegnando con la punta della penna. Viene tracciata una linea spessa anche utilizzando il pulsante di controllo X sul controller. In questo modo puoi alternare facilmente tra il disegno di una linea spessa e sottile.

La penna funziona solo se si utilizza la console di gioco Switch in modalità da tavolo. Dal momento che si tratta di una penna touch, non funziona in combinazione con la TV, né quando si utilizza Switch in modalità palmare – dopotutto, i Joy-Contro vengono quindi collegati al tablet.

La penna stilo non è quindi molto sviluppata per Switch Lite , poiché non è possibile per il palmare scollegare il controller Joy-Con dal dispositivo. Puoi, tuttavia, utilizzare Nintendo Switch Lite con controller opzionali, in modo da poter collegare la penna al Joy-Con separato.

Non è noto se Nintendo abbia effettivamente intenzione di rilasciare questa penna stilo touch. Forse questo sarà legato al successo dell’attuale stilo, se questa forma di operazione è popolare tra i fan di Nintendo, il produttore giapponese di giochi sarà senza dubbio più incline a includere questa penna avanzata come accessorio opzionale nell’assortimento di vendita.

Non è del tutto la prima volta che Nintendo rilascia uno stilo, ma è disponibile anche una penna per il Nintendo Wii U Gamepad, introdotta circa 6 anni fa.

Switch è una console di gioco molto versatile con cui puoi giocare in molti modi. Nintendo inoltre rilascia regolarmente nuovi accessori per il suo popolare sistema di gioco. L’anno scorso è stato rilasciato il Ring Con per il gioco Ring Fit Adventure. Questo anello può anche essere collegato a un controller Joy-Con, dopo di che puoi intraprendere numerose attività di fitness e yoga.

Probabilmente il marchio finirà per immettere sul mercato anche un nuovo controller, Nintendo lo scorso anno ha brevettato un controller Joy-Con pieghevole, un controller extra-wide e Joy-Contro senza un joystick – così non sarai mai disturbato di nuovo ha problemi alla deriva.

Visualizza qui il brevetto del controller touch pen Nintendo Joy-Con .