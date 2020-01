Blue Monday: come affrontare il giorno più triste dell’anno

Il prossimo lunedì 20 gennaio sarà il fatidico Blue Monday, il giorno più deprimente dell’anno.

Dal 2005, infatti, il terzo lunedì di gennaio è stato eletto il più triste tra tutti i 365 (o 366) giorni del calendario, a seguito di un elaborato calcolo basato su studi pseudo-scientifici.

Che la formula utilizzata per scegliere questa giornata sia affidabile o meno, il senso di malessere che assale moltissime persone in questo periodo è incontestabile, specialmente di lunedì, quando ci si trova a dover affrontare una nuova settimana lavorativa. A fronte di questa tristezza generale, Top Doctors® (www.topdoctors.it), la piattaforma online che seleziona e mette a disposizione degli utenti un panel formato dai migliori medici specialisti di tutto il mondo, ha stilato una lista di 5 consigli per combattere affaticamento, demoralizzazione e tutte le vibrazioni negative del caso.

I consigli utili per affrontare il Blue Monday

Praticare meditazione e mindfulness

La pratica della mindfulness è sicuramente efficace per allontanare la sensazione di inadeguatezza e depressione: attraverso un percorso basato sulla meditazione è possibile affrontare la sofferenza acquisendo una corretta visione della realtà. L’accettazione dei pensieri negativi permette di analizzarli sotto un’altra luce, arrivando così a scoprire che spesso sono soltanto un’effimera costruzione della mente. In quanto tali, possono essere quindi alleggeriti – se non eliminati – aumentando la consapevolezza della nostra persona e di ciò che ci circonda.

Dedicare del tempo allo sport

Fare esercizio fisico, e dunque mettere in movimento il proprio corpo, permette il rilascio di endorfine e altre sostanze chimiche che contribuiscono, secondo numerosi studi scientifici, a combattere la tristezza. L’attività sportiva garantisce un incremento di energia e positività, dando modo, inoltre, di concentrarsi su un obiettivo specifico, allontanando, seppur momentaneamente, l’attenzione dai problemi e dal sentimento di sconforto.

Impegnarsi a sorridere di più

Sottovalutato da molti, il sorriso ha numerosi benefici. Nemico numero uno di angoscia, avvilimento e rabbia, ritarda inoltre l’invecchiamento, elimina efficacemente lo stress, protegge da malattie e rende più ottimisti. Non solo, sorridere è anche il metodo più immediato e spontaneo per donare serenità e benessere anche alle persone a noi più vicine.

Ascoltare la “giusta” musica

La tentazione di crogiolarsi nella propria depressione ascoltando brani che richiamino alla mente situazioni negative è forte, ma non è la migliore delle idee. Non è necessario eliminare dalla propria playlist tutti i pezzi definiti “tristi”, ma è fondamentale evitare quelli legati a fatti ed esperienze reali che ci hanno ferito, prediligendo, al contrario, brani che ci piacciono e che cui associamo a nessun contesto negativo. Vi sono, inoltre, alcuni pezzi musicali designati come i “più rilassanti la mondo” secondo la scienza stessa, e uniti in una raccolta della British Academy of Sound Therapy, che possono essere un’ottima scelta per tutti coloro che non vogliono rischiare di selezionare il brano sbagliato al momento sbagliato.

Imparare a coccolarsi

Ritagliare del tempo per concedersi del relax e qualche sfizio è fondamentale per stare meglio con sé stessi. Farsi un bagno caldo, invece della solita doccia frettolosa, regalarsi un massaggio rigenerante o dedicarsi al proprio hobby preferito, sono tutti piccoli accorgimenti che apportano, però, grandi risultati nella routine giornaliera.

Blue Monday, i consigli dell’esperta

“Diversi anni fa lo psicologo Cliff Arnall insieme ai ricercatori dell’Università di Cardiff stabilirono che il terzo lunedì di gennaio risulta essere il peggiore per il nostro umore. Sebbene nessuna ricerca scientifica fino ad oggi dimostri questa teoria, ad influenzare il nostro umore potrebbero essere diversi fattori: le condizioni meteo (spesso sfavorevoli), la mancanza di luce solare, il nostro conto corrente (che probabilmente è andato giù dopo le spese natalizie), i buoni propositi che la maggior parte di noi fa a fine anno ma che probabilmente faticano a partire, e molto altro ancora” commenta la dottoressa Pamela Busonero, psicologa di Top Doctors®.

“Quello che succede in questi giorni è che si amplifica qualcosa che dentro di noi già è presente, ma che è stato latente fino ad oggi per condizioni esterne più favorevoli. La notizia positiva è che il nostro umore non è influenzato al 100% da fattori esterni e quindi con delle sane abitudini possiamo prevenire l’effetto del blue Monday. La mindfulness è una pratica molto efficace, diverse ricerche scientifiche lo dimostrano soprattutto nel trattamento della depressione e dell’ansia. Essa è utile se praticata con regolarità, meglio ancora se inserita in un percorso psicologico di consapevolezza, dove la persona potrà confrontarsi con un esperto riguardo agli obiettivi da raggiungere e alle diverse difficoltà che si incontreranno lungo il tragitto. Per rendere la pratica efficace è opportuno non limitarsi a praticarla durante i momenti negativi: esercitarsi quotidianamente renderà i periodi emotivamente stressanti o tristi meno intensi.”