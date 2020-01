City Angels, gli angeli di Milano

Lo scorso 6 gennaio in occasione dell’Epifania i City Angels insieme alla madrina, Daniela Javarone, sono stati i protagonisti del tradizionale pranzo offerto a oltre 200 senzatetto di Milano.

L’intervista alla madrina Daniela Javarone



Lo straordinario evento benefico è stato ospitato dal Grand Hotel Principe di Savoia diretto da Enzo Indiani, insieme al sostegno di tanti volontari in veste di camerieri affiancati in sala da tanti volti dello spettacolo.

Commozione, emozione ma soprattutto tanto impegno sul campo, tratti distintivi che da sempre hanno caratterizzato i City Angels, l’Associazione fondata da Mario Furlan nel 1994, oggi operante non solo a Milano ma anche in tante città d’Italia.

Accoglienza da un lato, aiuto dall’altro e ancora sostegno per il reinserimento nel tessuto sociale di tanti clochard, un gruppo molto eterogeneo di persone finite ai margini della società per la ragioni più svariate, una call to action forte e determinata, come lo stesso Mario Furlan ha ribadito con occhi pieni di gioia.

L’esercito dei volontari ha visto anche la presenza di volti noti, testimonial dei City Angels da diversi anni come il vice ministro Stefano Buffagni, la vice sindaco di Milano Anna Scavuzzo, Ivana Spagna, Enrico Beruschi, ” l’amica degli animali “Maura Anastasia, ” Miss Senza Trucco ” Francesca Buonaccorso, Raffaello Tonon, Beppe Convertini, Candida Livatino, Edoardo Raspelli, Ivan Cattaneo e Marco Ferradini.

“Da anni sostengo i City Angels- ha commentato Beppe Convertini– il sorriso di una persona in difficoltà è un premio enorme: ogni volta che posso sono qui per Mario e i suoi Angeli”.

Commossa ed emozionata Ivana Spagna, che dopo avere riconsegnato la pettorina dei City Angels- si è esibita in un coinvolgente live facendo ballare tutta la sala: “Mario è veramente un angelo. Sono onorata di essere parte di questa associazione, così concreta e attiva nell’aiutare gli altri. Un angelo è la chi sa dare un sorriso, una parola di conforto, un aiuto inaspettato ad una persona che ha bisogno: tutti possiamo esserlo, basta volerlo” ha commentato Ivana.

Abbiamo incontrato anche la Madrina dei City Angels, Daniela Javarone, cuore pulsante di tantissimi eventi a sostegno dell’Associazione: a voi la nostra intervista.