CES 2020: anche TCL presenterà lo smartphone pieghevole

Smartphone pieghevole: sempre più produttori stanno lavorando allo sviluppo di questo design. Dopo il lancio del Galaxy Fold, tocca ora ad altri brand.

In questo caso TCL, altra società cinese, che comprende anche BlackBerry e Alcatel .

All’inizio di quest’anno, la società ha presentato per la prima volta con il proprio nome un prototipo di uno smartphone pieghevole con una doppia linea di piegatura.

C’è da dire, però, che non è stato nemmeno assegnato un nome al dispositivo, ragion per cui non si sa se questo telefono pieghevole sarà mai commercializzato.

Quel che è certo è che si avvicina al trend TCL smartphone pieghevoli. A rivelare questa esclusiva è il portale Letsgodigital.

Smartphone pieghevole TCL

Il 5 dicembre 2019, Huizhou TCL Mobile Communication ha presentato un brevetto di design in Europa per uno smartphone che può essere estratto in larghezza.

Il brevetto è stato incluso nel database WIPO Global Design il 23 dicembre 2019. La documentazione è breve, ma le sette immagini dei prodotti a colori parlano da sole.

Nella sua forma più compatta hai un dispositivo abbastanza stretto.

Se hai bisogno di una superficie dello schermo più grande, puoi estrarre facilmente il dispositivo.

I bordi dello schermo sui lati sinistro e destro rimangono invariati, questo migliora la fermezza e la stabilità. In questo modo puoi semplicemente posizionare il cellulare sul tavolo senza volerlo “inclinare” se fai pressione su di esso.

La superficie extra dello schermo proviene dal centro e si estende verso il lato sinistro (visto dalla parte anteriore).

È un telefono dal design molto moderno, quindi il telefono TCL ha un display meravigliosamente arrotondato.

Non ci sono anche pulsanti visibili sui lati, solo un piccolo pulsante largo è montato nella parte superiore. Probabilmente si tratterà di quello di accensione e spegimento.

Nessuna fotocamera è visibile sulla parte frontale: TCL potrebbe inserire la fotocamera selfie sotto lo schermo. I primi telefoni cellulari con una fotocamera sotto lo schermo sono previsti per il 2020. Tuttavia, ci vorrà un po ‘più di tempo prima che questa tecnologia diventi accessibile per schermi flessibili.

La parte posteriore del telefono a scomparsa TCL ospita una fotocamera quad. Il sistema di telecamere quadruple è posizionato verticalmente, in alto a sinistra. Il flash sembra essere posizionato direttamente sotto le fotocamere.

Insomma, si prevede che nel 2020 sempre più produttori si avvicineranno al trend degli smartphone pieghevoli. È probabile che saranno presentati più nuovi modelli pieghevoli al MWC 2020.