C’è Posta per te: ospiti della terza puntata

Sabato 25 gennaio in prima serata su Canale 5, l’appuntamento in Tv è con Maria De Filippi e le emozionanti storie di C’è Posta Per Te.

Gli ospiti della terza puntata di C’è posta per te

Nella terza puntata del people show di Canale 5, tante storie e due regali speciali che coinvolgono due grandi artisti: Antonio Banderas e Giulia Michelini.

Come sempre a farla da padrone sono i sentimenti e le emozioni delle persone che si rivolgono a “C’è Posta per Te” per chiedere aiuto, per trovare conforto e riuscire a ricongiungersi con un proprio caro, per trovare il coraggio di affrontare vicende sentimentali difficili e per essere supportati umanamente ed emotivamente.

Conduce Maria De Filippi , produce Fascino P.g.t. per Mediaset.