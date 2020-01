Ascolti tv serali 19 gennaio 2020, trionfa Barbara D’Urso

Domenica 19 gennaio trionfa Barbara D’Urso con il suo Live non è la D’Urso. La trasmissione, ritornata di domenica sera, ha registrato un netto di 2.502.000 telespettatori, share 14.06%.

Tanti gli argomenti trattati all’interno dello spazio, tra cui i casi del Grande Fratello Vip legati alle dichiarazioni di Salvo Veneziano che è stato poi espulso dalla casa più spiata d’Italia.

Vittoria di misura su Rai 1, che ha trasmesso Chi m’ha visto con Beppe Fiorello e Pierfrancesco Favino. Il film ha ottenuto 3.004.000 telespettatori, con lo share del 12.8%.

Sul gradino più basso del podio Che Tempo che Fa di Fabio Fazio. Il programma, andato in onda su Rai2, ha registrato 2.288.000 telespettatori (8.98%) mentre nel segmento Il Tavolo, in seconda serata, ha ottenuto 1.621.000 (8.84%). Terza rete della serata per Rai2, con gli ascolti del programma che sono superiori di ben 3 punti percentuali alla media di rete dello scorso anno nella serata della domenica (che era il 6%). Ottimo risultato social del programma che segna 380mila interazioni (il record di sempre della trasmissione ), confermandosi il p rogramma più commentato dell’intera giornata e il programma Rai più commentato della settimana .

Su La7 Non è l’Arena di Massimo Giletti ha ottenuto 1.355.000 telespettatori (6.74%) riuscendo a far poco meglio dei film in programmazione su Italia 1 e Rete 4..