Ascolti Tv, il miglior share della domenica a Uno Mattina in Famiglia

Ascolti Tv, il miglior share della domenica (26 gennaio 2020) se lo aggiudica Uno Mattina in Famiglia. La puntata condotta dalla collaudatissima coppia Monica Setta – Tiberio Timperi raggiunge il 23.38% (1.757.0000 telespettatori).

Sempre nel mattino della rete ammiraglia della tv di stato spicca Linea Verde: la puntata dedicata al Friuli ottiene un netto di 3.390.000 telespettatori, e uno share del 21.08%. Prosegue quindi l’ottimo momento per il programma che, da quest’anno, vede al timone Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli. In contemporanea su Canale 5, Melaverde ha ottenuto 1.939.000 telespettatori (share 14.02%)

Gli ascolti del pomeriggio

Domenica In di Mara Venier supera abbondantemente il 17% di share. Domenica Live (2.375.000, 13.9%) supera di poco la sfida in contemporanea contro Francesca Fialdini e Da noi… a ruota libera (2.240.000, 12.87%).

G

Gli ascolti della sera

Su Canale 5 Live – Non è la d’Urso si attesta il programma leader della sera con un netto di 2.444.000 telespettatori, e uno share del 13.09%. Scivola in terza posizione Rai1, con il film Al posto tuo, mentre sale in seconda posizione Fabio Fazio conChe Tempo che Fa: 2.602.000 telespettatori, share del 10.24%.