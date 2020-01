Ascolti tv 12 gennaio: Checco Zalone leader della domenica sera

Leader al cinema e in tv. Checco Zalone vince gli ascolti di domenica sera, 12 gennaio 2020, con Sole a catinelle. Il film, andato in onda su Canale 5, ha ottenuto 3.107.000 telespettatori e uno share 12.58%.

Non soltanto un momento magico per Luca Medici sul grande schermo con Tolo Tolo. Anche le repliche in tv funzionano alla grande.

Dietro di lui un’altra replica, andata in onda su Rai 1. Il film Il mondo sulle spalle ha registrato 2.777.000 telespettatori e uno share del 11.94%. Sul gradino più basso del podio Rai2 e Fabio Fazio con Che Tempo che Fa, che ha ottenuto 2.177.000 telespettatori e uno share dell’8,7%. Meglio nel segmento Il Tavolo, in seconda serata, con 1.965.000 telespettatori e 10.7% di share.

Il daytime del 12 gennaio: gli ascolti

Tra le certezze della domenica il successo di Uno Mattina in Famiglia: la trasmissione condotta da Monica Setta e Tiberio Timperi sfiora il 26% di share.

Ottimi numeri anche per Linea Verde, con Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli. Il programma ha ottenuto 3.235.000 telespettatori e un 20.89% di share.

Nel pomeriggio, invece, Domenica In ha ottenuto nella prima parte 3.227.000 telespettatori, con uno share del 18.71%. Nella seconda, invece, 2.752.000 spettatori con lo share del 17.24%.

Da noi… a ruota libera, andato in onda subito dopo, 2.182.000 telespettatori (share del 12.51%).

In contemporanea su Canale 5 Barbara D’Urso e il suo Domenica Live: 2.518.000 telespettatori e lo share del 14.74%.