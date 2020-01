Arrivano in edicola gli Aerei da combattimento

Hachette Fascicoli dal 27 dicembre pubblica in edicola l’opera Aerei da combattimento, collezione dedicata agli aerei da combattimento più aggressivi e performanti del mondo.

In ogni uscita, una dettagliata riproduzione in scala 1:100 in metallo pressofuso di un modello di aereo militare. Jet da combattimento, da ricognizione e da attacco al suolo dalla prima alla quinta generazione, ovvero dalla fine della Seconda guerra mondiale ai giorni nostri. Una gamma di velivoli a reazione riproposti nelle livree più belle e originali di tutto il mondo.

Storia, operazioni, tecnologia… tutto quel che riguarda i caccia militari di ieri e di oggi viene descritto nelle pagine del fascicolo, con in più approfondimenti su armamenti, tattiche e specifici focus sulle forze aeree del mondo.

Livree dettagliate;

Decorazioni degli aerei reali;

Completi di armamento;

Sonda di rifornimento in volo;

Dettagli strutturali riprodotti fedelmente;

Piedistallo mobile: grazie al meccanismo del giunto sferico potrai riprodurre i caratteristici assetti di battaglia dei caccia: virate, cabrate e picchiate!

I FASCICOLI DI “AEREI DA COMBATTIMENTO”

Ogni fascicolo dell’opera contiene diverse rubriche, che troviamo nel dettaglio di seguito:

Il protagonista

In questa rubrica viene descritto nel dettaglio il modello di caccia allegato al fascicolo: dal profilo generale agli aspetti più specifici, fino alle attività belliche effettuate nella sua storia.

Splendide illustrazioni e fotografie di grande effetto arricchiscono e completano la descrizione.

Armi ed equipaggiamento

I missili aria-aria per il dogfight, le bombe a guida laser nate durante la Guerra Fredda e impiegate nella

Guerra del Golfo, le munizioni a grappolo proibite dai trattati internazionali… storia, notizie e curiosità sui sistemi aerei di attacco e difesa.

Ruoli e tattiche

Una panoramica sulle tattiche di combattimento, raccontate anche grazie a schemi e illustrazioni. In più, la spiegazione sui differenti ruoli ricoperti dai velivoli militari, come le unità di preallarme o gli aerei da ricognizione.

Focus tecnico

Un’illustrazione tecnica di grandi dimensioni presenta gli aerei della raccolta in tutto il loro splendore, descrivendone le caratteristiche, gli armamenti e le tecnologie di bordo, le missioni e i nemici affrontati. Speciali approfondimenti sono dedicati alle versioni dei caccia che si sono succedute nel tempo, dai prototipi agli ultimi modelli.

Forze aeree del mondo

Russia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Italia, Australia e tante altre… Le più interessanti forze aeree del mondo da scoprire attraverso la storia e gli interventi bellici, le armi tattiche e i caccia in dotazione dalla fondazione da dopo la Seconda guerra mondiale ai giorni nostri.

IL SITO INTERNET www.aereidacombattimento.it

Hachette ha realizzato uno specifico minisito responsive adatto alla navigazione sui diversi devices con tutte le informazioni sulla collezione.

PIANO OPERA

Aerei da combattimento è in edicola dal 27 dicembre con la prima uscita al prezzo di lancio di 3,99€ oppure è disponibile on-line sul sito www.aereidacombattimento.it con l’offerta speciale di 2 uscite a soli 9,99€ e fantastici regali riservati agli abbonati!

Data di lancio: 27 dicembre 2019

Numero uscite: 60

Periodicità: quattordicinale