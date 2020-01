Alienware UFO: il PC da gaming che somiglia alla Nintendo Switch

Il successo di Nintendo Switch, console trainata da titoli di spicco quali Zelda Breath Of The Wild, è innegabile: a tre anni dal suo lancio continua ad appassionare un pubblico di ogni età, dimostrando di essere riuscita dove Wii U non aveva collezionato gli stessi numeri in termini di popolarità.

E’ naturale, quindi, che il concept alla base di Switch ispiri molti produttori a prendere spunto, creando soluzioni di gaming innovative e soprattutto flessibili, da trasportare ovunque ci si trovi. E’ il caso di Alienware UFO, il gaming PC di Dell parecchio somigliante alla console Nintendo.

Come sarà Alienware UFO: le caratteristiche

Fresco di presentazione al Consumer Electronics Show di Las Vegas, Alienware UFO cerca di convincere da subito anche gli hardcore gamer, grazie a una dotazione software di tutto rispetto (Windows 10 in versione custom, di cui verranno rivelate maggiori novità nei prossimi giorni), compatibilità con le demo di Rocket League, F1 2019 e Mortal Kombat 11, giochi tutt’altro che “leggeri” e quindi in grado di certificare anche la potenza di UFO a livello hardware.

Nuovi rumor danno per certa la possibilità di accedere ai più famosi store (Steam e Origin), così come la presenza di un display integrato touch da 8 pollici (1200p di risoluzione) e un controller da utilizzare in maniera simile ai popolari Joy-Con di Nintendo Switch, per giocare da remoto.

Fino a qui l’intento di risultare simile alla console di casa Nintendo è palese, tuttavia ci sbaglieremmo se pensassimo che Alienware UFO fosse un semplice gadget da usare per il gioco. Possiamo infatti convertirlo in un computer classico connettendo tastiera e mouse grazie alle porte USB Type C in dotazione, come mostrato dal prototipo presentato a Las Vegas.

Rimane, infine, tutta da speculare la data di lancio della nuova fatica di Dell. Il supporto ai titoli mainstream sembra comunque accertato, come si è potuto vedere dai demo in esecuzione, e potrebbe trattarsi di pochi mesi di attesa prima di vedere Alienware UFO nelle nostre case.