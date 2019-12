Xperia 2, il ritorno di Sony nel mondo degli smartphone top di gamma

Il 2019 è ormai giunto al termine, e come sempre succede nelle ultime settimane dell’anno, iniziano a fioccare le primissime indiscrezioni sugli smartphone che domineranno il panorama tecnologico del 2020. Oltre a Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi e OnePlus, è previsto il ritorno di un altro gigante dell’hi-tech: la sempreverde Sony, che avrebbe già “in tasca” il fiammante top di gamma Xperia 2.

Uno smartphone che nasce con l’intento di portare avanti la roadmap di dispositivi Xperia con schermo 21:9, particolarmente adatto alla multimedialità; tra l’altro senza nascondere la volontà di imitare Galaxy Note 10 della rivale coreana Samsung dotando Xperia 2 di uno stylus apposito (Xperia Pen).

Si tratterà senz’altro di un top di gamma, come evidenziato dalla volontà di Sony di presentarlo come dispositivo “principe” al Mobile World Congress 2020, che si terrà in Spagna a Febbraio 2020. Tra i primi dettagli noti a livello tecnico, il chipset Snapdragon 865 e la promessa di una nuova interfaccia grafica, chiamata Xperia 2020 User Interface e frutto di un rumor catturato dal portale LetsGoDigital.

Il sito ha pubblicato i primi render di una nuovissima veste per la GUI dei dispositivi Xperia. Le icone che portano all’apertura di app e impostazioni sono minimalistiche ma descrittive, e rendono la navigazione dello smartphone più intuitiva e rapida.

Le grafiche si sposano alla perfezione con un dispositivo per così dire bezel-less, ovvero senza bordi, e soprattutto con un sensore fotocamera anch’esso minimal e incastonato nella parte superiore del device. Secondo Sony, il sensore per impronte digitali verrà posizionato all’interno del pannello (OLED di alta qualità) e ovviamente sarà ottimizzato per l’interazione tattile con un pennino in dotazione.

I lavori in corso per Xperia 2 sono comunque ormai giunti al termine: il MWC 2020 alzerà il sipario sul nuovissimo top di gamma Android, e come tutti i fan del mondo Sony siamo parecchio curiosi di scoprire cosa ci offrirà in più rispetto ai predecessori.