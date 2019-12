Xiaomi, ecco i nuovi smartphone che riceveranno Android 10

Xiaomi è pronta ad annunciare uno degli aggiornamenti più attesi delle ultime settimane per i proprietari dei suoi smartphone di fascia media e alta.

Android 10 nella sua forma definitiva è in arrivo su tanti nuovi device, dopo alcuni mesi in cui la casa cinese si è focalizzata prevalentemente sull’update dell’interfaccia grafica MIUI.

Come sappiamo, l’aggiornamento MIUI non comporta sempre l’arrivo di una nuova versione di Android, trattandosi di una personalizzazione proprietaria che Xiaomi aggiunge con l’obiettivo di semplificare l’esperienza utente sui propri smartphone.

Questa volta, però, i possessori di Pocophone F1, Mi Mix 3 (anche nella sua variante 5G), Mi Mix 2s e tutta la serie Mi 8 potranno gioire: Android 10 è ufficialmente in arrivo, completo di tutte le sue funzioni peculiari.

I dispositivi appena menzionati stanno ricevendo, tramite il classico aggiornamento OTA verificabile dal menu delle Impostazioni, Android 10 in queste ultime ore: nel caso in cui non avessimo ricevuto ancora nessuna notifica è comunque questione di poche giornate per consentire all’update lato server di diffondersi presso tutti gli utenti.

Sorprende, certamente, vedere tra gli smartphone che riceveranno Android 10 il “buon vecchio” Xiaomi Pocophone F1, che in tanti pensavano fosse stato abbandonato dal brand, pronto a concentrarsi su progetti di maggiore popolarità quali i device della serie Mi e Mi Mix. Più prevedibile invece l’arrivo dell’aggiornamento per le serie Mi 8 e Mi Mix 3, che hanno avuto discreta popolarità in Italia.

Non dovremo comunque attenderci cambiamenti estetici particolarmente evidenti da quest’ultima versione di Android disponibile per i terminali Xiaomi elencati, in quanto destinata ad offrirci principalmente tutte le funzionalità base di Android 10 implementate da Google nella versione stock del sistema operativo.

Si tratta comunque di un bel balzo in avanti rispetto ad Android 9 in termini di interattività e funzioni disponibili: in attesa che ulteriori dispositivi si aggiungano alla lista, è caldamente consigliato iniziare l’update.