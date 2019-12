Wanda Nara ospite a Verissimo (21 dicembre)

Wanda Nara, ospite sabato 21 dicembre a Verissimo, torna a parlare del futuro calcistico del marito Mauro Icardi e di un suo possibile ritorno a Milano per stare vicino alla famiglia.

“Io vivo ancora a Milano. Vediamo quale sarà la cosa migliore per la carriera di Mauro. L’ultimo giorno di calciomercato” aggiunge “è arrivata questa opzione del PSG alla quale abbiamo subito detto sì perché sapevamo che sarebbe stata un gran successo per lui. Il destino, però, non so dove ci porterà”.

La showgirl argentina, opinionista con Pupo della prossima edizione di ‘Gf Vip 4’, confessa anche l’amarezza per l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League:

“Mi è dispiaciuto molto perché ho un figlio che è un tifoso interista e ha pianto come tante altre volte. Noi siamo ancora dell’Inter, Mauro ha un contratto con i nerazzurri”.