Uno Mattina in famiglia (28 – 29 dicembre)

Ultimo weekend del 2019 per Uno Mattina in famiglia, che va in onda con il suo consueto doppio appuntamento.

Monica Setta e Tiberio Timperi saranno in onda su Rai1 sabato 28 dicembre, a partire dalle ore 7, mentre domenica 29 dicembre dalle 6.30. Novità per l’orario di inizio della puntata di sabato, annunciata al termine della puntata di domenica scorsa. Si allunga così di un’ora l’appuntamento del sabato.

Per lo storico programma della rete ammiraglia della tv di stato, l’anno solare si chiude nel migliore dei modi.

In particolare la seconda metà del 2019, con l’insediamento della nuova coppia di conduttori Setta – Timperi, ha registrato numeri da record in termini di ascolto. La trasmissione, da diverse settimane, riesce a sfiorare il 25% di share diventando l’appuntamento più seguito della domenica televisiva italiana.

Il programma piace e convince per il suo approccio garbato, gentile ed educato. Se Timperi è ormai una conferma di Uno Mattina in Famiglia, l’ingresso di Monica Setta ha senza dubbio conferito alla trasmissione quel tocco di “familiarità” in più grazie al suo savoir faire e alla sua professionalità: sempre garbata, a modo… e mai fuori luogo: proprio come una di famiglia.

Non a caso la sua presenza è richiesta anche in altri programmi, come Storie Italiane o La Vita in diretta…