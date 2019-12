Una borsa per amica, status symbol al femminile

Affrontare un viaggio così come una giornata di lavoro diventa più facile quando si ha la consapevolezza di avere sempre a portata di mano oggetti e accessori che potranno tornare utili in caso di necessità o emergenza.

E sono tutti – sempre – contenuti dentro la borsa di una donna, che rappresenta un vero e proprio alter ego personale capace di offrire in un attimo la soluzione a ogni problema.

Già, perché più la borsa è grande più la donna si sentirà sicura nel portare con sé tutto quello che le potrà servire. La borsa è spesso un’amica, una cassetta di pronto soccorso e anche una vetrina della personalità di chi la indossa a tracolla o la tiene stretta al braccio: non si esce mai senza.

L’incontro con la ‘borsa perfetta’ potrà avvenire all’improvviso oppure dopo una lunga fase di studio, incentrata su dettagli come tasche, capienza ma anche design e colori. Apprezzate icone del fashion, le borse sono da sempre chicche che impreziosiscono le sfilate d’alta moda. Gli stilisti ne fanno una bandiera e per ogni stagione fioriscono nuove proposte.

Le vetrine online che le raccolgono sono tra le più cliccate in assoluto: se siete in cerca di occasioni per fare regali di Natale o di compleanno dallo stile estroso e british l’ideale sarà per esempio sfogliare i saldi Alexander McQueen.

Quello delle borse è davvero un pianeta a sé, legato a doppio filo con i vari outfit della vita quotidiana: stoffe e materiali sono sempre diversi e spesso mixati tra loro, abbinati a tracolle morbide o rigide, sempre all’ultimo grido in fatto di tendenze.

Mai più senza, ecco gli oggetti da portare sempre con sé

Ci sono oggetti che proprio non possono mancare dentro una borsa da donna: è un contenitore dove si trova di tutto (ricordate Mary Poppins?), dalle cose più utili e di uso comune come chiavi, telefono e fazzoletti agli oggetti più disparati (e spesso inutili) che spariscono tra pieghe, libri e un mare di scontrini.

Di certo in borsa non mancherà il portafogli e trovarlo non sarà troppo difficile: spesso è grande e ingombrante, perché deve essere pronto a contenere dalle monete alle tessere fedeltà passando per biglietti da visita e documenti (insomma, quasi una ‘borsa nella borsa’). Una volta che un oggetto finisce in borsa sarà difficile che ne esca troppo presto: potrebbe sempre servire.

E’ il caso per esempio di deodoranti, profumi ma anche kit di pronto soccorso con cerotti e disinfettante. Ago e filo saranno chiusi nel taschino con la zip – non si sa mai – mentre spazzolino e dentifricio potranno essere riposti in una delle tasche laterali più ampie, ben separati da un astuccio.

Qualche pacchetto di cracker ‘spezza-fame’ finirà in fondo a tutto il resto, sepolto da libri e riviste da leggere in treno oppure sul bus, insieme ad assorbenti e trucchi. Il cellulare potrà trovare posto in una tasca esterna ben raggiungibile ma con cerniera, in borsa finirà senz’altro anche il relativo caricabatterie o powerbank.

E le chiavi? Quelle sì, nel mare di oggetti, potrà sembrare di averle perse. La soluzione è rovesciare tutto: sono lì, da qualche parte.