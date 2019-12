Straordinario weekend per Uno Mattina in Famiglia che si è concluso con ottimi dati in termini di ascolto.

La puntata di ieri, domenica 15 dicembre 2019, ha ottenuto il più alto share della giornata (22.83%) continuando ad affermarsi leader incontrastato del daytime.

Il programma condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi ha dato il via alla maratona di Telethon.

Anche quest’anno la Rai ha risposto “presente” all’appello della fondazione.

Un brindisi di Natale per Monica Setta

Un brindisi per dare il via alle festività natalizie con amici e colleghi: così Monica Setta, la regina di Rai1 conduttrice di Uno Mattina in Famiglia, ha organizzato nei giorni scorsi un evento presso il ristorante Tazio nel Palazzo Naiadi in Piazza della Repubblica. Protagonisti i piatti dello chef Niko Sinisgalli.

Tra i presenti Monica Leofreddi, Rosanna Lambertucci, Rossella Brescia, Angela Melillo e i giornalisti nonché autori televisivi Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci.

Un cin cin per un’annata magica di Monica Setta, ritornata in Rai da conduttrice e premiata dagli ottimi dati di ascolto. Il programma, condotto al fianco di Timperi, piace e convince sempre più e non a caso grazie alla bravura dei due giornalisti di lungo corso.