Snuggiesutra, un must per i freddolosi che fanno l’amore

Le basse temperature sono il nemico per eccellenza della sessualità, sia degli uomini che delle donne.

Durante la stagione fredda tutti siamo spinti verso una certa letargia, poca voglia di fare e di uscire dalla comfort zone in cui regna il tepore: e allora è il caso di reprimere ogni iniziativa di effusione amorosa fino alla prossima primavera?

Ovviamente no, per cui largo ad alcuni trucchetti per riscaldare anima e corpo.

Chi è abituato a tenersi in forma con esercizi aerobici regolari sa molto bene quanto il camminare sia una delle attività fisiche più semplici e salutari: una miriade di studi scientifici dimostrano che 30 minuti di camminata al giorno a passo svelto sono un vero toccasana per il corpo, riducendo i dolori muscolari ed articolari, potenziando le funzioni cardiovascolari, risvegliando il sistema immunitario e le funzionalità endocrine che stimolano la libido.

Il ritorno a casa può essere il momento perfetto per lasciarsi andare a momenti di intensa passione, soprattutto se avete fatto esercizio in coppia.

Finché i muscoli sono ancora piuttosto caldi e reattivi sarà più semplice spogliarsi ed affrontare lo sforzo fisico che il sesso comporta, ancora meglio se con lo stuzzicante aiuto di un anello vibrante per riscaldare le parti più nascoste.

Certo, i più pigri possono sempre fare sesso con i vestiti addosso vivendo un’esperienza ugualmente piuttosto eccitante, ma per chi cercasse qualcosa di più confortevole per le uggiose giornate tipicamente invernali si lasci avvolgere da un caldo Snuggie: si tratta di una sorta di coperta con le fattezze di un poncho. È un prodotto adatto negli Stati Uniti in ambito commerciale, un vero proprio lenzuolo con tanto di maniche e scollo in cui infilare la testa, di cui esistono anche modelli specifici “per la coppia”.

Ed ecco nascere Snuggiesutra (titolo originale in inglese “The Snuggie Sutra”), un libro che illustra alcune posizioni del celeberrimo Kamasutra indiano per gioire del sano piacere sessuale indossando lo Snuggie, senza prendere freddo e senza perdere la poesia del momento.

Gli autori, Lex Friendman e Megan Morrison, sono riusciti a rivisitare le antiche pratiche in chiave modernamente pop ed ironica pur conservando il risvolto decisamente pruriginoso del tema.

Le posizioni erotiche anti-freddo esaminate in questo libro sono ben cento, tutte ottimamente illustrate in maniera semplice e ironica: vanno dal sesso orale all’amplesso appassionato, acrobatico o rilassante, gli sono stati attribuiti nomi davvero curiosi e divertenti (ad esempio The Mel Gibson, i maialini nella coperta, il Matador ecc…) e sono tutte rigorosamente “calde”.

A tutto questo è importante aggiungere la cura per i dettagli e la giusta atmosfera affinché il freddo sia solo un lontano ricordo, con qualche leggero sentore di profumi d’oriente nell’aria, luci basse e soffuse o a lume di candela, in sottofondo le più belle canzoni d’amore degli ultimi tempi insieme alle preferite di lui o lei. E sempre per sconfiggere il freddo in modo hot, non può mancare un po’ di cioccolato ed un calice di ottimo vino per ravvivare i giochi.

Foto: StockSnap / Pixabay