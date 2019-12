Sanremo giovani, la finale

Si sfideranno in 10, ma solo 5 di loro avranno la possibilità di esibirsi sul palcoscenico del Teatro Ariston durante la 70ª edizione del Festival di Sanremo.

A questi 5 selezionati si aggiungeranno poi 2 dei vincitori di Area Sanremo – selezionati dalla Commissione Musicale – e la vincitrice di Sanremo Young, Tecla Insolia.

Il Festival di Sanremo targato Amadeus si prepara così a compiere il suo primo passo ufficiale.

Sanremo Giovani: l’appuntamento del 19 dicembre

Giovedì 19 dicembre, alle 21.30 su Rai1, Rai Radio2 e RaiPlay andrà in onda “Sanremo Giovani”, l’appuntamento che – oltre a fornire una panoramica sulle nuove tendenze musicali – definirà gli 8 protagonisti della sezione “Nuove Proposte” della 70ª edizione del Festival e darà anche un primo assaggio sulle cinque serate televisive attese a febbraio.

Sarà proprio Amadeus a condurre la trasmssione, insieme a una super giuria formata da Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D’Alessio, compagine chiamata con i suoi voti a contribuire all’esito finale.

Il voto dei super giurati si sommerà infatti a quelli della Giuria Demoscopica, della Commissione Musicale (presieduta da Amadeus) e al Televoto.

Al centro della serata le sfide tra i 10 giovani che hanno superato le semifinali di “Sanremo Giovani a ItaliaSì!”: cinque duelli da cui usciranno 5 Nuove Proposte per il Festival.

Un altro verdetto sarà affidato alla Commissione Artistica che sceglierà i due artisti provenienti da Area Sanremo, anch’essi in viaggio verso l’Ariston insieme a Tecla Insolia, che si è già guadagnata il pass per il Festival come vincitrice di Sanremo Young.

“Sanremo Giovani” sarà una serata di canzoni e verdetti, ma anche di memoria e spettacolo.

Amadeus si muoverà tra canzoni, votazioni e dialogo con i super giurati, inevitabilmente invitati a ricordare, sul filo del divertimento, le loro esperienze sanremesi, che rappresentano alcuni dei momenti che hanno fatto la storia del Festival.

In linea con la nuova mission Rai, volta a valorizzare le operazioni crossmedia, “Sanremo Giovani”sarà anche in onda su Rai Radio2, dalle 21, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo: una finestra per tutto il popolo della radio, con il commento di Melissa Greta Marchetto.

La finale di Sanremo Giovani sarà disponibile anche su RaiPlay. Il programma si potrà seguire in diretta streaming o rivedere on-demand accedendo alla piattaforma digitale tramite browser o app, da pc, smart Tv, tablet e smartphone. Nel corso della diretta verranno pubblicate su RaiPlay le clip con i momenti salienti della serata.

Quest’anno, sempre nel solco della valorizzazione della musica italiana nel mondo, verrà realizzata anche la seconda edizione di Sanremo Giovani World Tour, l’iniziativa nata in collaborazione con il Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale che porterà in giro per il mondo alcuni dei talenti emergenti della musica italiana, in sette metropoli dei cinque continenti.