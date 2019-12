Roberta Capua: ”Pasqua con chi vuoi e Natale…pure!”

È una delle primedonne del piccolo schermo, Roberta Capua, che ogni domenica sbanca gli ascolti dell’Auditel con il programma di La7 condotto con Gianluca Mech. Per l’occasione, l’ex Miss Italia racconta al LifeStyle Christmas Edition come sta trascorrendo le festività natalizie.

Roberta, quali piatti hai preparato per il pranzo di Natale?

Tortellini in brodo che ho portato da Bologna. Poi un secondo di carne, tanti dolci napoletani, come gli struffoli, ma anche frutta fresca e secca.

Dove brinderai all’arrivo del nuovo anno?

Sto organizzando una cena a casa mia con tanti amici. Nessun viaggio all’estero, o vacanze in montagna insomma. Il Capodanno è una festa che sento meno rispetto al Natale: per me l’anno comincia il 1 settembre quando, dopo le vacanze, si riprendono gli impegni legati al lavoro e alla scuola.

Quali obiettivi ti piacerebbe centrare nel 2020?

Salute e tranquillità per me e la mia famiglia sono desideri scontati, ma importantissimi. Guai a sottovalutarli!

All’Italia che cosa auguri?

Un po’ di stabilità e un’iniezione di fiducia per tutti gli italiani che, ahimè, da tempo, sono parecchio scoraggiati.

Sul fronte professionale, quali regali vorresti ricevere dal 2020?

Sono molto felice di quello che sto facendo e mi piacerebbe che continuasse tutto così. L’ingrediente perfetto, il programma che conduco ogni domenica mattina su La7, mi sta regalando grandi soddisfazioni. È una nuova trasmissione che il pubblico sta dimostrando di apprezzare molto. Un bilancio più che positivo, il mio.

Prendendo a prestito il titolo programma che conduci su La7 con Gianluca Mech, quali sono, secondo te, gli ingredienti perfetti per trascorrere al meglio questo periodo di feste?

La miglior ricetta possibile è quella di vivere questi giorni rigorosamente al fianco delle persone a cui si vuole bene, che non sempre sono necessariamente i parenti. Il famoso detto recita:”Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, forse sarebbe meglio se dicesse:”Pasqua con chi vuoi e Natale…pure” (ride, ndr)!