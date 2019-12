RedmiBook 13, il nuovo portatile Intel Core i7 debutta a sorpresa

Redmi, il fortunato brand nato grazie all’inesauribile ispirazione di Xiaomi, continua a distinguersi per la produzione di smartphone e laptop low-cost dalle caratteristiche tecniche tutt’altro che indifferenti al pubblico orientale e occidentale, che ne ha riconosciuto e premiato prestazioni e affidabilità nel tempo.

Nonostante l’anno sia ormai finito, la casa cinese ha deciso di sorprendere i suoi fan un’altra volta, annunciando ufficialmente quello che potrebbe rivelarsi il portatile economico “best buy” del 2019, specialmente per chi è alla ricerca di un laptop dotato delle nuovissime CPU di 10° generazione firmate da Intel: il nome del nuovo asso nella manica di Redmi è RedmiBook 13.

Si tratta di un dispositivo che già aveva fatto parlare di sé nelle scorse settimane grazie ad alcuni tweet apparsi in Rete, che ne mettevano in luce una scheda tecnica interessante. Le prestazioni generali di RedmiBook 13 fanno riferimento a diverse configurazioni, una di fascia media (Intel Core i5, 8 GB RAM, 512 GB SSD, scheda grafica Nvidia GeForce MX250) e di fascia alta (con Intel Core i7 e la medesima scheda grafica integrata).

Lo schermo è un display 13.3 pollici, certamente più adatto ad un utilizzo non eccessivamente sofisticato (quale il video editing ed il gaming di fascia elevata), dotato comunque di un rapporto schermo/scocca abbastanza incredibile: 89%. Questo significa che le cornici sono davvero ridottissime, e per chi è solito trasportare spesso il proprio notebook da un luogo all’altro non può che essere favorevole.

Redmibook 13, per concludere, include a sorpresa anche un nuovo sistema di dissipazione per il calore generato dall’utilizzo: una doppia heatpipe da 6 mm, che consente prestazioni lineari anche a temperature piuttosto elevate rispetto alla norma. La casa orientale ne ha già ufficializzato la disponibilità, e l’occasione sembra particolarmente ghiotta per chi vuole testare con mano propria l’evoluzione di un brand parecchio abile nel destreggiarsi nella creazione di smartphone e notebook.