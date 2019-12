Recupero dati, ecco il software gratuito

Sembra incredibile eppure è così: perdere accidentalmente i file digitali non è più sinonimo di disperazione senza fine. La tecnologia, anche in questo campo, si è evoluta e ha fatto passi da gigante con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per l’utente, allo stesso tempo intercettando un bisogno reale e immediato di praticità.

Il software recupero dati è l’alleato ideale in questa battaglia, dal momento che con pochi e semplici passi potrà far tornare il sorriso sul volto di chi pensava di aver irrimediabilmente perduto tutto: immagini, video ed e-mail ma anche appunti di studio e documenti di lavoro importanti.

Il computer è un compagno di viaggio indispensabile, in ogni momento e per qualsiasi attività: la sua manutenzione è l’Abc. Come capire che l’hard disk (la memoria di massa che archivia e conserva dati e applicazioni) è stato danneggiato?

Ci sono alcuni campanelli d’allarme che è bene saper riconoscere, ad esempio certi programmi che troppo spesso e all’improvviso smettono di funzionare oppure file che vengono salvati sul desktop e semplicemente scompaiono, riavvii del sistema non richiesti e rumori strani provenienti dal computer.

Anche se è da ricordare che non sempre questi avvenimenti indicano la rottura dell’hard disk: potrebbero essere causati da un virus o da componenti danneggiate ma non solo.

Con il software creato da EaseUs, realtà che dal 2004 è specializzata anche nel trasferimento dati e backup, è possibile individuare tre semplici fasi nelle quali è strutturata l’attività di recupero. La prima riguarda la ricerca del percorso all’interno del quale si trovavano i file perduti, per poi avviare la scansione (si potranno scegliere anche eventuali partizioni).

Sarà anche possibile, nella seconda fase, momentaneamente sospendere la sessione di scansione in corso per poi riprenderla successivamente. Inoltre si potranno esportare o importare i risultati d’analisi.

La terza e ultima fase è anche quella più attesa, quando cioè si analizzano i risultati e si selezionano quelli da recuperare (è possibile vedere un’anteprima prima di avviare il ripristino definitivo). E’ possibile pure recuperare i dati da cestino vuoto, filtrando i risultati dell’analisi per tipo e recuperando i file in maniera selettiva anche una volta che il cestino sia stato svuotato.

Le versioni e i servizi offerti agli utenti

Con la versione ‘Free’ del software ‘Data recovery wizard’ per Windows dopo un veloce download sarà possibile recuperare fino a due Giga di dati, ripristinare dati che siano stati cancellati o erroneamente formattati e resi comunque inaccessibili.

Si potranno poi recuperare i dati dalle partizioni cancellate, nascoste o perse. Nel caso in cui le necessità siano più specifiche – sempre ricordando che esistono versioni ad hoc anche per Mac, iOS e Android – si potrà ricorrere alla versione ‘Pro’ che la piattaforma EaseUS peraltro raccomanda: in questo caso il costo è di 66.69 euro e la disponibilità al recupero dati è illimitata, inoltre c’è l’aggiornamento gratuito a vita.

Per quanto riguarda la versione Pro+Winpe, oltre a questi servizi, viene offerta la possibilità di recuperare i dati anche quando il sistema non si avvii (al costo di 95,14 euro). Infine c’è anche la versione Technician (il cui prezzo è 279 euro) che offre la licenza tecnica per più computer.