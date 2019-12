Piero Angela: “Il nostro paese è indietro. La scuola è rimasta ferma” (VIDEO)

Piero Angela debutta su Raiplay con Superquark+ dal 22 dicembre.

Dall’amore allo sport, dal sonno alla dieta, dal gioco alla vita extraterrestre. Si tratta di un nuovo prodotto di divulgazione scientifica realizzato appositamente per la piattaforma e pensato per un pubblico sempre più digitale.

Piero Angela è il ” padrone di casa”che guida lo spettatore nel tema di ogni puntata. Ad accompagnarlo in questo viaggio, cinque giovani ricercatori-divulgatori.

Lo abbiamo incontrato durante la conferenza stampa di presentazione del programma, tenutasi presso la sede Rai di Viale Mazzini.

Ecco un estratto delle dichiarazioni importanti di Piero Angela

“Ho un progetto ambizioso per valorizzare l’informazione sul digitale. Il nostro paese è molto indietro, tutta la pubblica amministrazione, le aziende e la scuola.

Quest’ultima ha bisogno di una rivoluzione nell’insegnamento. Ero stato coinvolto ad inizio anni ’80 per la riforma dell’insegnamento nella scuola elementare, ma forse le proposte erano ardite. C’è bisogno di cambiare. Ogni genitore porge agli insegnanti il cervello dei propri figli e lo ritira dopo 15-20 anni e cosa danno indietro? Non è colpa degli insegnanti, in certi casi si… ma la scuola è rimasta ferma, con lo specchio retrovisore. Si fanno cose passate, ma si va verso il futuro che sta cambiando. Futuro che bisogna capirlo, prepararsi ad esso.

Ci preoccupiamo troppo del presente, anche in politica, ma bisogna avere una prospettiva. Bisogna cambiare, in questo i mezzi di comunicazione hanno grande responsabilità”