OnePlus Concept One, il primo concept smartphone del 2020 è in arrivo

Sono pochissime le settimane che ci separano dal Consumer Electronics Show 2020, uno dei più importanti appuntamenti dell’anno (assieme al Mobile World Congress) relativi al mondo dell’hi-tech.

Tra le fila dei partecipanti in arrivo, oltre ai classici grandi nomi (LG, IBM, Samsung, Lenovo, Huawei) è presente anche un brand che curiosamente fino ad oggi non aveva mai fatto la sua comparsa all’evento: si tratta di OnePlus. I più informati avranno già intuito che il motivo principale sarà la presentazione di un nuovo prototipo smartphone, che anticiperà il successore di OnePlus 7 Pro.

Il suo nome è OnePlus Concept One, ufficialmente annunciato dal gigante orientale come concept phone ‘strategico’, ovvero in grado di illustrare le innovazioni tecniche che scopriremo in quello che sarà OnePlus 8. Dal momento che il Consumer Electronics Show è un evento a cadenza annuale, il brand ha scelto di mantenere il massimo riserbo sull’assetto hardware del dispositivo, nel tentativo di rivelarci una bella sorpresa in diretta.

Un tentativo di “suspence” lodevole, che però potrebbe essere già stato intaccato da indiscrezioni provenienti direttamente dai fornitori di componenti per smartphone, che mettono in evidenza “sensori per impronte digitali ad ultrasuoni in-display” e il nuovo e potente Snapdragon 865.

Per quanto riguarda un altro aspetto chiave di OnePlus Concept Pro, lo schermo, si parla anche di una possibile rivisitazione del pannello AMOLED QHD+ già ospitato su OnePlus 7 Pro, con frequenza di refresh pari a 90 Hz.

Più nebulosa, invece, la situazione fotocamera del nuovo concept phone. Sappiamo già che Oppo, con cui OnePlus ha stretti rapporti, ha avviato i primi test per le “under screen camera” (fotocamera integrata nello schermo), quindi non è da escludere che soluzioni particolarmente avanzate per gestire al meglio il rapporto schermo/fotocamera verranno applicate anche sul nuovo device.

L’attesa è comunque quasi giunta al termine: a partire dal 7 Gennaio il Consumer Electronics Show aprirà le porte, e novità dopo novità potremo finalmente sapere cosa ha in serbo per noi OnePlus.