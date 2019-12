Moto Razr, una lunga attesa per il nuovo smartphone pieghevole

E’ ormai da un paio di anni che l’argomento “smartphone pieghevoli” ha fatto la sua comparsa nella quotidianità degli appassionati di elettronica di consumo: dopo essere stati visti per tanto tempo come prodotti troppo futuristici per l’utenza attuale, sono state rispettivamente Samsung e Huawei a introdurli nel nostro immaginario, grazie a Galaxy Fold e Mate X.

La strada percorsa dai brand di tecnologia che hanno tentato questo arduo e spavaldo passo è tutt’altro che rose e fiori, come sappiamo. Sia il colosso sud coreano che quello cinese hanno avuto grandi difficoltà nell’arrivare ad una versione definitiva, riveduta e corretta dei propri smartphone pieghevoli. I principali problemi riguardavano, e tuttora riguardano, la progettazione tecnica, l’hardware e l’assetto del software implementato nei dispositivi.

Complicazioni in cui sembra essere incappata anche Lenovo con il suo nuovissimo Moto Razr, nuovo dispositivo pieghevole la cui distribuzione iniziale era stata fissata proprio in questi ultimi giorni del 2019. Il colosso orientale si è purtroppo trovato davanti ad alcuni incidenti di percorso che faranno slittare la data di debutto del “foldable smartphone”, come annunciato da un comunicato stampa ufficiale diffuso dal CEO del brand.

Il problema, però, sembra essere fortunatamente di natura logistica e non tecnica: dopo essere stato annunciato a Novembre scorso, Moto Razr ha suscitato sempre più interesse negli utenti, che hanno ben presto saturato la domanda fino a raggiungere un punto critico nella fornitura. Lenovo si prepara comunque a far fronte a questa incredibile popolarità del device approntando nuovi stock, che verranno consegnati con un leggero ritardo di poche settimane.

Quindi, se siamo tra gli utenti che hanno effettuato il pre-order di Moto Razr, niente paura: i ritardi della distribuzione non sono dovuti a difetti di progettazione dello smartphone (Lenovo avrà trovato la formula “perfetta” che la distingue dagli altri concorrenti?), e verranno colmati appena possibile.