Monica Setta: “Saranno feste speciali”

Sarà un magico Natale per Monica Setta che brinda al successo di Uno Mattina in Famiglia. Programma leader del weekend televisivo italiano che anche nella puntata di ieri, 22 dicembre 2019, ha sfiorato il 25% di share.

La giornalista è rientrata in Rai dalla porta principale a 8 anni dall’ultimo contratto di esclusiva con Rai 2 dove ha condotto il programma di politica Il fatto del giorno e dopo alcune parentesi a Rai ragazzi e ad Agon channel.

Le festività sono alle porte: come ti stai preparando?

Queste per me saranno feste speciali. Sotto l’albero ho trovato molta serenità rispetto agli anni passati e soprattutto tanti successi lavorativi. Infatti il programma che conduco con Tiberio Timperi tutti i weekend su Rai 1, Uno mattina in famiglia, ci sta dando ottimi riscontri con uno share che si avvia al 25/26 per cento. Non mi riposerò nemmeno un giorno. Andiamo in diretta sempre e l’adrenalina della diretta mi rende ancora più euforica.

Dove e come le trascorrerai?

Come ti dicevo le trascorro a Roma a casa mia continuando a lavorare. Andremo in diretta con Tiberio e poi il 6 gennaio avrò due appuntamenti importanti. Sarò ospite di Caterina Balivo, che io adoro e stimo moltissimo, a Vieni da me insieme a Mariagrazia Cucinotta. E poi, nel tardo pomeriggio, racconterò la storia della malattia al cuore di mio padre scomparso il 4 ottobre 2018 nella Charity Gala di Vira Carbone, La vita è meravigliosa. Vira è la regina di Rai1 con il suo Buongiorno benessere e ha messo su un gala nel giorno di festa con ospiti di grande calibro. Io sarò in mezzo ad Albano, a Red Canzian e Iva Zanicchi. Insomma, grande soddisfazione!

Il Natale e le feste rievocano parecchi ricordi: ce n’è uno in particolare legato alla tua infanzia?

La mia infanzia si è svolta a Brindisi. Abitavo in via Seneca al civico 22, in zona Commenda, dove sono nata e ho vissuto fino alla maturità classica una meravigliosa vita in Puglia. L’albero era un grande pino preso nel giardino di Ostuni mentre la casa – bellissima e grande – era decorata da festoni magnifici che tenevamo fino al 10 gennaio. Io suonavo il pianoforte ed il ricordo più bello sono i pranzo di natale con me che intonavo melodie natalizie. La magia della mia famiglia e di amici cari che ancora mi sono accanto.

Quale regalo vorresti trovare sotto l’albero di Natale?

Molti libri perché sono pazza della lettura e orecchini di tutte le fogge. Ma mi affascinano i regali a sorpresa. Le cose belle le ho già avute: la pace, la serenità e molto entusiasmo nella professione dopo anni difficili e bui.

Quale invece per tua figlia Gaia?

Per mia figlia compro davvero di tutto. Borse, maglioni… Scarpe un braccialetto d’oro e poi le famose gift card nelle grandi catene così è lei stessa a scegliere i suoi doni. Anche Gaia sta attraversando un momento favorevole nello studio e nella vita dopo il dolore per la scomparsa del nonno lo scorso anno stiamo tornando a sorridere lentamente ma con convinzione. Gaia era legatissima al nonno.

Quali sono i propositi per il 2020?

Continuare a lavorare molto in tv e fare ancora meglio magari con uno spazio di economia come era già nei piani del 2019.

Poi voglio fare sport ogni giorno, cosa che non ho fatto mai, e dedicarmi almeno due giorni al mese tutti per me, per fare quello che adoro. E fuggire alle terme!

Un tuffo nel presente, con un 2019 magico. Come non parlare della tua fantastica avventura alla conduzione di Uno Mattina in Famiglia…

Eccezionale avventura! Lo scorso Natale potevo solo sperare quello che poi si è concretizzato. Adesso, lavorare Con Tiberio è un privilegio e poi Michele Guardì è davvero straordinario!

Ti sei abituata alle levatacce mattutine?

A fatica!!! Il sabato mi sveglio alle 4 e la domenica ancora prima. Devo essere prima delle 5 in studio per trucco e parrucco. La mia giornata, sabato e domenica, inizia molto presto e finisce tardi. Ma le soddisfazioni sono molte e mi danno la carica per non sentire la fatica!

Cosa fai per carburare con la sveglia alle 4?

Almeno 2 caffè e un succo di limone con un pizzico di zenzero. Non mangio dolci ma solo proteine tipo 100 grammi di bresaola o uno yogurt. Ma alla prima pausa pubblicità, Tiberio porta i croissant e mangiamo tutti insieme.

Che compagno d’avventura è Timperi?

Fantastico. Persona di cultura rispettosa e piena di verve. Sono molto contenta di lavorare con lui perché l’ho sempre ammirato in tv ed ero una sua fan.