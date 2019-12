Linea Verde, la puntata del 29 dicembre

Domenica 29 dicembre, alle 12.20 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di “Linea Verde”, condotta da Beppe Convertini ed Ingrid Muccitelli. In occasione delle festività natalizie Linea Verde ci porterà alla scoperta dei mercatini natalizi, diventati un vero e proprio appuntamento con la tradizione.

Da oggetti legali tipicamente al Natale alle specialità tipiche del luogo, i mercatini natalizi sono una tappa irrinunciabile per turisti ed appassionati. Linea Verde ci proporrà un viaggio tra le luminarie dei mercatini di Natale sotto il sole delle Alpi, in quei luoghi dove l’atmosfera delle feste si sente in maniera speciale.

Linea verde ci porterà alla scoperta dei mercatini natalizi di Merano, Lagundo e Foresta, tre località prive di stazioni sciistiche, nelle quali si è sviluppato infatti un vero e proprio turismo legato ai mercatini natalizi.

La stagione dei mercatini qui inizia a fine novembre e si conclude come tutte le feste, il 6 gennaio.

I mercatini di natale sono caratterizzati dalla presenza delle tipiche casette, ognuna dedicata ad un settore merceologico. Si può trovare lo stand dedicato agli strumenti musicali tradizionali, alle decorazioni natalizie tipiche, alle creazioni tessili ed ovviamente alle specialità gastronomiche per le quali Alto Adige è rinomato.

Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli porteranno i telespettatori in Alto Adige per scoprire gli allevamenti in stalla, in altura, i metodi di produzione del pane altoatesino, la ricetta dei canederli e tutto ciò che ruota intorno alla produzione dello speck.