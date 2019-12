LG V60 ThinQ, arriva un nuovo smartphone 5G al MWC 2020

Il 2020 sarà un anno di fuoco per LG che, oltre ai nuovi monitor smart TV UltraGear, UltraFine e UltraWide pronti al debutto per il Consumer Electronics Show, ha in serbo l’erede di LG V50 ThinQ.

Si tratta di un top di gamma Android lanciato a Barcellona durante il MWC 2019, e che andrà incontro alla sua naturale evoluzione includendo prestazioni più raffinate e il chiacchieratissimo 5G.

Come possiamo intuire, il nome del nuovo smartphone sarà LG V60 ThinQ 5G, svelato nei passati giorni in anteprima dal magazine The Korea Herald e atteso da tutti i fan LG per il MWC 2020.

Trattandosi di un flagship dotato di connettività avanzata, chiaramente il produttore orientale lo intenderà come asso nella manica adatto ad espandere la propria presenza mobile in territori in cui il 5G è dietro l’angolo, tra cui la Corea del Sud, il Giappone e gli USA.

Anticipazioni del LG V60 ThinQ 5G

LG V60 ThinQ 5G innoverà l’attuale serie ThinQ aggiungendo inoltre un particolare inaspettato: un doppio schermo a cerniera, che consentirebbe di massimizzare la visibilità dello schermo OLED permettendo una manualità maggiore, essenziale in quei contesti (gaming, photo e video editing) in cui precisione e l’occhio al dettaglio fanno la differenza.

Trattandosi di un dispositivo studiato per sfruttare la connettività di rete 5G, il nuovo V60 non potrà che includere i più recenti modem mobile (e di conseguenza il relativo processore) creati da Qualcomm, Snapdragon 865 + modem X55 5G. E’ un’importante novità per LG, rimasta fino allo scorso anno ancorata all’assenza del supporto di rete mobile di nuova generazione.

Chi è utente LG da tempo sa perfettamente che LG V60 ThinQ 5G potrà rappresentare un’occasione d’oro per il brand asiatico di tornare sulla cresta dell’onda, dopo un 2019 non propriamente soddisfacente e dovuto ad una strategia di potenziamento e diffusione dei dispositivi passata in secondo piano. Potrà rivalersi su Samsung, Huawei, Xiaomi e Lenovo? Aspettiamo ovviamente il debutto del suo nuovo cavallo di battaglia per saperlo.