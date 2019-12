LG sta sviluppando la custodia per lo smartphone flessibile

LG sta sviluppando una custodia per smartphone unica con un ampio display flessibile. Con questa custodia per telefono, il dispositivo ha un’area dello schermo 3 volte più grande.

Dopo il lancio del Samsung Galaxy Fold, sta iniziando a prendere piede l’idea dello smartphone con lo schermo flessibile. Sulla scia del colosso coreano, anche Motorola e la già citata LG.

Ad annunciare la novità il portale Letsgodigital.

Custodia per smartphone LG

LG Electronics ha depositato un brevetto per una custodia per smartphone con un ampio display flessibile.

Si tratta in realtà una soluzione economica per avere uno schermo dual smartphone.

Lo smartphone può essere collegato tramite la piccola linguetta sul lato. Grazie al risvolto mobile si può posizionare il telefono sulla custodia, dopodiché si avranno due display (lo schermo del telefono normale e metà del display della custodia). Ma si può anche mettere il telefono accanto ad esso, permettendo di utilizzare l’intera superficie del display – o sia il telefono che la custodia.

Quando sei in viaggio, si potrà avvolgere facilmente la custodia attorno allo smartphone per proteggere i display. Inoltre, le immagini dei brevetti mostrano uno smartphone LG con cornici piccole e una fotocamera a perforazione.

La cover può essere piegata al centro, grazie allo schermo flessibile.

Sul lato della custodia è presente una patta con tre punti di connessione, per collegare il telefono. Una volta confermato, si avrà uno schermo flessibile che è due volte più grande del dispositivo stesso. Quindi in realtà un tablet accanto al proprio telefono.

Grazie al risvolto mobile si potrà posizionare il telefono sulla custodia, dopodiché ci saranno due display (lo schermo del telefono normale e metà del display della custodia). Ma puoi anche mettere il telefono accanto ad esso, permettendoti di utilizzare la superficie totale del display.

Smartphone LG con vetrina

Ad esempio, si potrà utilizzare l’ampio schermo flessibile della custodia dello smartphone per guardare un video o giocare, mentre puoi usare lo schermo del telefono per inviare un messaggio WhatsApp o per visualizzare la tua posta.

State uscendo? Potrete facilmente proteggere lo smartphone sia sul davanti che sul retro, avvolgendo la custodia attorno al dispositivo. È un design eccezionalmente geniale e unico.

Inoltre, sarà molto più economico di uno smartphone pieghevole.

LG ovviamente non produce solo smartphone, ma il produttore coreano ha anche una propria divisione display.

Altri produttori di smartphone, infatti, acquistano la tecnologia da LG. Un po’ come avviene nel panorama delle televisioni e degli OLED…

Il mercato della telefonia pieghevole è attualmente troppo prematuro, ragion per cui una custodia per smartphone con uno schermo flessibile sembra quindi essere la soluzione provvisoria perfetta.