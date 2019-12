L’Evento “Angeli e Animali”

Il Prof. Fabrizio Cerusico, Presidente dell’Associazione Onlus La Nuvola nella valigia, ha presentato “Angeli e Animali”, un evento di solidarietà che si è tenuto a Roma il 9 Dicembre 2019 presso il PratiBus District in favore della GI.O.CA. Pet Therapy.

Perché Angeli e Animali?

“Mi piace pensare che questi spiriti celesti quando non si presentano sotto parvenza umana, si compiacciono di prendere delle forme per lo meno insolite, a volte negli animali, senza dubbio per motivi di discrezione o di anonimato”.

Il nuovo progetto de La Nuvola nella Valigia, da anni impegnata nel proporre iniziative di solidarietà e organizzazioni di eventi culturali e sportivi, prevede una benedizione agli animali, che sono i veri protagonisti di questo evento. L’entrata è riservata a tutti coloro che hanno avuto il desiderio di condividere questa esperienza, accompagnati da un amico a quattro zampe.

La benedizione è stata impartita da Don Alessandro Buccellato, parroco di Genova e amante degli animali.

Fin da epoca medievale Sant’Antonio Abate veniva invocato in Occidente come patrono dei contadini, degli allevatori e come protettore degli animali domestici.

In questo compito l’uomo si trova accanto compagni di strada che condividono con lui l’alito di vita, come lui sono esseri viventi, ai quali ha imposto un nome, ed il nome che daremo loro sarà Animali incarnati in Angeli. Sarà allestita una location di circa 1500 metri presso Bus District (Viale Angelico, 52-Roma).

Questi ultimi avranno uno spazio accanto al loro amico umano e angoli attrezzati per rilassarsi e fare amicizia.

Special Guest della serata è stata la GERONIMO STILTON FONDAZIONE con la partecipazione della Presidente ed Elisabetta Dami. L’Autrice è stata accompagnata da Geronimo Stilton, il famoso topo giornalista-detective amato da tutti i ragazzi del mondo.

Durante la serata Geronimo ed Elisabetta sono stati a disposizione dei presenti per foto ricordo e per firmare copie dei libri.

Sono stati proiettati dei divertenti e curiosi cortometraggi amatoriali, con protagonisti proprio gli animali, ed il più divertente ha ricevuto un piccolo premio.

E’stato proiettato in anteprima nazionale il Cortometraggio Winnie, diretto dal regista Giorgio Caridi.

Winnie avrà la possibilità di partecipare al Roma Pet Carpet Film Festival, la prima rassegna di cortometraggi dedicata esclusivamente agli animali, ideata dalla giornalista Federica Rinaudo.

Le musiche che accompagneranno la serata sono state affidate all’orchestra 71 Cento, del maestro Beppe Spera che proporrà allegre, fantasiose e soprattutto divertenti canzoni sugli animali realizzate appositamente per bambini, imperdibili ospiti della serata. In scaletta i grandi intramontabili classici, come ad esempio “Nella vecchia fattoria”, “Il Coccodrillo come fa?”, “Volevo un gatto nero”, fino a brani più recenti ed originali film Walt Disney. Presente anche una Mascotte a sorpresa la cui partecipazione straordinaria sarà la vera testimonianza del rapporto esclusivo e dell’amore infinito tra persone umane e persone non-umane: il coloratissimo e intelligentissimo Gregorio.

Ha partecipato alla serata anche la Polizia di Stato, con un’esibizione della loro unità cinofila.

L’evento ha previsto in anteprima nazionale una breve presentazione del progetto DoctorC-Longevity su Nutrizione e Benessere. La regia della serata sarà affidata a Marco Simeoli.

La partecipazione all’evento, tramite una donazione, ha consentito di sostenere la Pet Therapy che propone le coterapie come valido sostegno alla medicina tradizionale sia all’interno delle strutture ospedaliere che con incontri strutturati effettuati presso le proprie sedi. Il rapporto uomo-animale basato sulla spontaneità e la fiducia stimola l’individuo, ne evita l’isolamento, il disagio interiore e il senso di solitudine, può ridurre l’ansia e al contempo favorire il senso di responsabilità.

“In Paradiso si entra per favoritismo. Se si entrasse per merito, tu resteresti fuori ed il tuo cane entrerebbe al posto tuo” (Mark Twain).

Ulteriori informazioni su www.lanuvolanellavaligia.eu