Le canzoni più trasmesse nel 2019 in Radio e Tv

Il brano più ascoltato in radio nel 2019 è “Girls Go Wild” di LP.

I dati ufficiali, stilati da EarOne, si riferiscono al periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 ed il 16 dicembre 2019 e sono l’anteprima della classifica definitiva che verrà rilasciata nei primi giorni del 2020.

Il brano di LP è seguito da “Giant” di Calvin Harris & Rag’N’Bone Man e da “Juice” di Lizzo. Quarto e quinto posto per “Calma (Remix)” di Pedro Capò & Farruko e “Pensare male” dei The Kolors & Elodie.

Completano la top 10 “Sweet But Psycho” di Ava Max (sesto), “Piece Of Your Heart” dei Meduza feat. Goodboys (settimo), “Nothing Breaks Like a Heart” di Mark Ronson feat. Miley Cyrus (ottavo), “Maradona y Pelé” dei Thegiornalisti (nono) e “Con Calma” di Daddy Yankee feat. Snow (decimo).

Le canzoni italiane più ascoltate nel 2019

La Classifica Airplay Radio Italiana è guidata da “Pensare male” dei The Kolors & Elodie.

Al secondo posto c’è “Maradona y Pelé” dei Thegiornalisti, seguito da “Calipso” di Charlie Charles feat. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra.

Tra le prime dieci posizioni troviamo “Jambo” di Takagi & Ketra, Omi & Giusy Ferreri (quarto) “Per un milione” di Boomdabash (quinto), “Ostia lido” di J-AX (sesto), “Soldi” di Mahmood (settimo), “Margarita” di Elodie & Marracash (ottavo), “Nuova era” di Jovanotti (nono) e “Mambo salentino” dei Boomdabash feat. Alessandra Amoroso (decimo).

Le canzoni dance più ascoltate nel 2019

Nei primi tre posti della Classifica Airplay Radio Dance 2019 ci sono “Sweet But Psycho” di Ava Max, “Piece Of Your Heart” dei Meduza feat. Goodboys e “Electrico romantico” di Bob Sinclar feat. Robbie Williams.

La classifica tv nel 2019

Al comando della Classifica Airplay TV 2019 c’è “Maradona y Pelé” dei Thegiornalisti. Secondo e terzo posto per “Jambo” di Takagi & Ketra, Omi & Giusy Ferreri e “Margarita” di Elodie & Marracash.

Le canzoni più trasmesse nel 2019 nelle radio indipendenti

“Girls Go Wild” di LP guida anche la Classifica Airplay Radio Indipendenti. Al secondo posto c’è “Electrico Romantico” di Bob Sinclar feat. Robbie Williams, seguito da “È sempre bello” di Coez. LP con “Girls Go Wild” guida anche la Classifica Airplay TV Indipendenti. Gli altri due gradini del podio sono occupati da Coez con “È sempre bello” e “La tua canzone”.

La top 10 delle canzoni più trasmesse in radio e tv

TOP 10 AIRPLAY – GENERALE

1 – Girls Go Wild (LP)

2 – Giant (Calvin Harris & Rag’N’Bone Man)

3 – Juice (Lizzo)

4 – Calma (Remix) (Pedro Capò & Farruko)

5 – Pensare Male (The Kolors & Elodie)

6 – Sweet But Psycho (Ava Max)

7 – Piece Of Your Heart (Meduza feat. Goodboys)

8 – Nothing Breaks Like a Heart (Mark Ronson feat. Miley Cyrus)

9 – Maradona y Pelé (Thegiornalisti)

10 – Con Calma (Daddy Yankee feat. Snow)

TOP 10 AIRPLAY – ITALIANI

1- Pensare male (The Kolors & Elodie)

2 – Maradona y Pelé (Thegiornalisti)

3 – Calipso (Charlie Charles feat. Sfera Ebbasta Mahmood & Fabri Fibra)

4 – Jambo (Takagi & Ketra, Omi & Giusy Ferreri)

5 – Per un milione (Boomdabash)

6 – Ostia Lido (J-AX)

7 – Soldi (Mahmood)

8 – Margarita (Elodie & Marracash)

9 – Nuova era (Jovanotti)

10 – Mambo salentino (Boomdabash feat. Alessandra Amoroso)

TOP 10 AIRPLAY – DANCE

1 – Sweet But Psycho (Ava Max)

2 – Piece Of Your Heart (Meduza feat. Goodboys)

3 – Electrico Romantico (Bob Sinclar feat. Robbie Williams)

4 – Heaven (Avicii)

5 – Dance Monkey (Tones And I)

6 – Happier (Marshmello feat. Bastille)

7 – SOS (Avicii feat. Aloe Blacc)

8 – Friday Night (Burak Yeter)

9 – fk this up (Noëp feat. Chinchilla)

10 – Kids (Merk & Kremont)

TOP 10 AIRPLAY – TV

1 – Maradona y Pelé (Thegiornalisti)

2 – Jambo (Takagi & Ketra, Omi & Giusy Ferreri)

3 – Margarita (Elodie & Marracash)

4 – Per le strade una canzone (Eros Ramazzotti feat. Luis Fonsi)

5 – Ostia lido (J-AX)

6 – Soldi (Mahmood)

7 – Mambo salentino (Boomdabash feat. Alessandra Amoroso)

8 – Polvere di stelle (Ligabue)

9 – Siamo (Eros Ramazzotti)

10 – Muhammad Ali (Marco Mengoni)

TOP 10 AIRPLAY – INDIPENDENTI

1 – Girls Go Wild (LP)

2 – Electrico romantico (Bob Sinclar feat. Robbie Williams)

3 – È sempre bello (Coez)

4 – Friday night (Burak Yeter)

5 – Domenica (Coez)

6 – I tuoi particolari (Ultimo)

7 – I Love You (Ghali)

8 – Turbococco (Ghali)

9 – Acqua su Marte (Tormento feat. J-AX)

10 – La tua canzone (Coez)

TOP 100 AIRPLAY – TV INDIPENDENTI

1 – Girls Go Wild (LP)

2 – È sempre bello (Coez)

3 – La tua canzone (Coez)

4 – Turbococco (Ghali)

5 – I Love You (Ghali)

6 – I tuoi particolari (Ultimo)

7 – Domenica (Coez)

8 – L’amore mi fa male (Le Vibrazioni)

9 – Electrico Romantico (Bob Sinclar feat. Robbie Williams)

10 – Learn to Live (Alice Merton)