Le Audiofiabe arrivano in edicola

Una coinvolgente collezione di fiabe classiche raccontate dai loro protagonisti.

Con le audiofiabe, i bambini potranno leggere, ascoltare e giocare con i classici di sempre come Pinocchio, Biancaneve, Il Gatto con gli stivali, Hansel e Gretel… favole che fanno parte della nostra cultura popolare e raccontano il nostro passato.

Leggere e ascoltare queste favole fornisce ai genitori un’eccellente opportunità per commentare le storie e dare ai propri bambini strumenti per iniziare a sviluppare in autonomia una propria scala di valori.

In ogni uscita un libro illustrato e un figurino. In allegato alla 2° uscita lo speaker portatile e la micro SD card contente l’audio delle prime 30 storie. In allegato alla 30° uscita una seconda micro SD card con l’audio delle altre 30 storie.

Il figurino dispone di una tecnologia esclusiva che permette ai bambini di ascoltare le storie quando vogliono. Devono solo mettere il loro personaggio preferito sopra lo speaker e lasciare che la storia abbia inizio.

News e aggiornamenti per il lancio AUDIOFIABE sono disponibili sul sito www.audio-fiabe.it

AUDIOFIABE è in edicola dal 28 dicembre con la prima uscita al prezzo di lancio di 1,99€ oppure è disponibile on-line sul sito www.audio-fiabe.it con l’offerta speciale di 3 uscite a soli 9,99€ e fantastici regali riservati agli abbonati!

Audiofiabe, il piano dell’opera

Data di lancio: 28 dicembre 2019

Numero uscite: 60

Periodicità: settimanale