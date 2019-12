Un artista lombardo che parla di Roma e uno romano che parla di Milano. Il risultato è il nuovo singolo di Max Pezzali “In questa citta” (Roma Milano Remix) che si impreziosisce della strofa di un personaggio unico nel panorama musicale italiano come Ketama126.

Il singolo, in uscita, insieme al video, venerdì 20 dicembre, è un’unione perfetta di pregi e difetti delle due città italiane che stupiscono sempre per le proprie bellezze e di due artisti capaci di fondere insieme realtà generazionali e mondi musicali completamente diversi.

Anche per questa versione la copertina del singolo è disegnata da Zerocalcare, il più trasversale autore di fumetti e graphic novel europei, che per questo progetto ha aggiunto l’immagine di Ketama126.

Il video è diretto da Giorgio Testi, regista tra i più importanti nell’ambito dei film live e i docufilm a tema musicale e candidato ai Grammy per il suo lavoro con i Blur in “Blur: No distance left to run”, oltre ad aver collaborato con gli Oasis, Adele, Amy Winehouse, Elton John e tanti altri. Nel video è stato documentato l’incontro tra Max e Ketama a Milano integrando al video originale, totalmente dedicato a Roma, la loro chiacchierata in Darsena e immagini del capoluogo lombardo, dai Navigli fino alla circonvallazione.

Questo singolo anticipa l’uscita del nuovo album di inediti previsto per il 2020 e l’attesissimo concerto “SANSIRO CANTA MAX” che forte della grande richiesta di biglietti (sold out in tre settimane) ha duplicato la data. Gli appuntamenti saranno il 10 e 11 luglio allo Stadio di San Siro di Milano.