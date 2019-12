Il nuovo libro del giornalista Rai Antonio Emilio Caggiano

“Guarda che Mun Tunait” è il titolo dell’attesissimo romanzo scritto dal giornalista Rai Antonio Emilio Caggiano. La prefazione è a cura di Federico Moccia. Il libro, edito da Gruppo Albatros il Filo, è composto da 138 pagine e costa 12,90 euro.

Il libro di Antonio Caggiano

Un gruppo di studenti universitari di “stanza” a Roma, con provenienze e interessi molto diversi e distanti l’uno dall’altro, ma tutti con l’obiettivo di ritagliarsi un posto nel presente, si interroga tanto sul significato dell’amore quanto sulla fierezza dell’indipendenza e della propria moralità.

Chi è Antonio Emilio Caggiano

Antonio Emilio Caggiano è giornalista, inviato, scrittore, autore. Dal fervore degli inizi nella sua Irpinia che lo hanno portato a dirigere l’emittente televisiva TeleNostra e i quotidiani «Il Giornale di Avellino» e «La Nuova Gazzetta di Avellino», fino a giungere alla grande famiglia Rai, realtà in cui ora è in forza a RaiNews24. Nel suo percorso lavorativo ha ricoperto l’incarico di Responsabile Comunicazione, Promozione e Media Partnership di Rai Radio2, passando per importanti trasmissioni — I Fatti Vostri, Mi Manda Rai Tre, TeleCamere —, per collaborazioni con La7 e Tv 2000 e per il ruolo di Responsabile della Comunicazione di Rai1. Originario di Mirabella Eclano (Av), di sé dice: «La sintesi del mio percorso giornalistico in particolare e della mia vita in generale potrebbe essere la ricerca della verità, sempre e comunque».

Il libro, acquistabile nei formati e-Book e cartaceo in libreria e nei principali store online, sarà presentato a Roma il prossimo 8 gennaio, alle ore 18.15, a Palazzo Esposizioni. Presenti all’evento, oltre a Caggiano e a Moccia, numerosi vip.