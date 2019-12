Huawei P40 arriverà in primavera: le novità più importanti

Il 2020 si prefigura già da ora un anno particolarmente intenso per Huawei, che oltre alla seconda versione dello smartphone pieghevole Mate X, presenterà entro il mese di Marzo il suo nuovissimo top di gamma, noto come Huawei P40.

Per la felicità di tutti i fan del brand, si tratta di una notizia ufficiale rilasciata direttamente dal CEO Richard Yu, e non di un semplice rumor. Durante un’intervista a Shenzhen per la stampa francese, il dirigente ha confermato la scelta di Parigi come location di lusso per la presentazione di Huawei P40, che per l’occasione si mostrerà con un comparto fotografico deluxe.

Se siamo già utenti Huawei, sappiamo quanto l’imaging sia al centro della filosofia del colosso cinese, che già sugli attuali P30 e P30 Pro ha implementato tre fotocamere Leica con SuperSensing integrato, e algoritmi appositi di segmentazione delle immagini per ottenere il miglior scatto possibile. Il prossimo camera phone si concentrerà oltre che su questo aspetto anche sul design, che già da adesso si prefigura diverso rispetto a quello che già conosciamo, sobrio ma elegante.

Huawei P40 sarà inoltre un’occasione d’oro per ribadire i legami della società con Google: il sistema operativo proprietario HarmonyOS, creato come alternativa nel caso in cui le licenze Android non fossero più state concesse, non verrà utilizzato per il momento. Saremo quindi liberi di utilizzare Android 10, in accoppiata all’interfaccia grafica EMUI.

Ciò che realmente cambierà a livello software per il nuovo top di gamma è la sostituzione di Google Play Store con Huawei Mobile Services, sostanzialmente una nuova piattaforma per il download e la distribuzione di app molto simile al noto servizio di Big G: una naturale conseguenza dei diverbi tra USA e Cina avvenuti durante l’estate di quest’anno.

In sintesi, Huawei è fortemente intenzionata ad evolvere: ci aspettiamo al più presto i primi render e le specifiche del misterioso (ma già promettente) P40.