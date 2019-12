Grande successo per la prima del Vip Padel

Ha riscosso un grandissimo successo la 1° edizione del Vip Padel, ideato con lo scopo di avvicinare tante persone alla prevenzione primaria e di sensibilizzare al valore della solidarietà.

Sport, prevenzione e solidarietà sono le parole chiave dell’evento che ieri, domenica 15 dicembre, si è svolto al Due Ponti Sporting Club!

Il torneo è stato organizzato con e per la ONG A.F.Ma.L. Associazione dei Fatebenefratelli per i Malati Lontani , attiva dal 1979 con progetti di sostegno per i poveri e i malati attraverso progetti sanitari, di accoglienza e di formazione.

Il Vip Padel è un’ iniziativa nata proprio con l’obiettivo di dare un importante contributo ai progetti di A.F.Ma.L, per questo sono stati tanti i personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura che in qualità di testimonial si sono prestati con entusiasmo a impugnare le padelle e scendere in campo per manifestare il loro impegno a favore della causa.

I vip in gioco

L’ interesse e l’entusiasmo dei molti vip presenti, appassionati e tifosi di questa disciplina, sono stati ingredienti fondamentali e hanno reso l’evento un vero successo in una gradevole giornata all’insegna del fair play e del divertimento. Hanno calcato infatti i campi del due ponti sportivi di grandissimo calibro quali Potito Starace, Filippo Volandri, Dario Marcolin, Giuliano Giannichedda e Sandrine Testud, l’attore Pietro Sermonti e la criminologa Flaminia Bolzan, i giornalisti Alessandro Lupi e Salvo Sottile.

Graditissima è stata anche la presenza sugli spalti della plurimedagliata fiorettista Margherita Granbassi la quale, insieme a tanti altri ospiti, tra cui Demetra Hampton e Sebastiano Somma, ha ribadito l’importanza e la significatività del progetto che ha previsto, parallelamente allo svolgimento delle partite, la presenza di quattro postazioni del Fatebenefratelli all’interno del circolo, dove i medici specialisti volontari in forza agli ospedali Fatebenefratelli (Ospedale San Pietro e Ospedale Isola Tiberina) hanno effettuato screening cardio – vascolari, ecg e screening diabete agli atleti e alle persone che ne hanno fatto richiesta.