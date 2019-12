Gianluca Mech: “Durante il periodo natalizio mangiate tante fibre”

Gianluca, in vista delle grandi abbuffate natalizie, a chi chiedere se non a te qualche consiglio per non ingrassare troppo?

Le grandi abbuffate natalizie, generalmente contraddistinte dall’assunzione di carboidrati, inevitabilmente portano a un innalzamento dell’indice glicemico. E come possiamo difenderci? Reinserendo le fibre nella nostra dieta.

Sappiamo che tra i tuoi prodotti della linea Tisanoreica ce n’è uno particolarmente indicato…

Le “Tisanoreica Fibre”. Sono contenute in una bustina, basta scioglierle in bicchiere d’acqua prima dei pasti principali per ottenere un effetto di sazietà ed evitare l’assunzione eccessiva di carboidrati. Tra l’altro, per tutto il periodo natalizio, acquistando una confezione di “Tisanoreica Fibre” se ne ha una in omaggio.

“L’ingrediente perfetto” che stai conducendo ogni domenica alle 10.50 su La7 è un successo…

Sono davvero orgoglioso per gli importanti risultati che stiamo ottenendo. Vedere crescere gli ascolti de L’ingrediente perfetto, in cui sin da subito la bravissima Roberta Capua e io abbiamo creduto è motivo di orgoglio e questo ci spinge a lavorare con ancora più entusiasmo e nuovi stimoli. In ogni puntata, Gianluca, partendo sempre dalla presentazione di un “ingrediente perfetto”, ci stiamo cimentando nella preparazione a quattro mani della vera “ricetta della salute”, raccontando di ogni ingrediente le virtù benefiche.

Dal lunedì al venerdì, invece, ti stiamo vedendo su Rete4 nel cast di “Ricette all’italiana”…

Per me essere confermato nel cast di un programma storico e di punta di Mediaset, come questo, mi regala una gioia indescrivibile. Condividere il set con dei professionisti del calibro di Davide Mengacci e Anna Moroni è un’incredibile opportunità, per la quale non smetterò mai di ringraziare il produttore Elio Bonsignore.

Per il futuro cosa ti auguri?

Adesso spero che la vita possa riservarmi l’opportunità di conseguire una nuova laurea ma, soprattutto, di vedere crescere ulteriormente, a livello internazionale, una realtà consolidata come la mia Tisanoreica.